VIDEO Igrali su Call of Duty, a onda im se priključio Lovren: 'Ovo je stvarno on, koja ikona!'

Bivši hrvatski reprezentativac i stoper grčkog PAOK-a, Dejan Lovren, poznat je kao strastveni zaljubljenik u videoigre, a sada je u oduševljenje bacio nekoliko igrača s kojima je zaigrao popularnu pucačinu, Call of Duty. Sasvim je slučajno ušao u isti meč s poznatim britanskim streamerom Lanom, a cijeli je susret prerastao u nezaboravno iskustvo.

Na ekranu se pojavilo ime "DLovren "te su u početku mislili da je to šala. Lovren se javio i počeli su ga ispitivati razna pitanja kako bi potvrdili je li to zaista on, a svakim odgovorom ushićenje je sve više raslo. Dečki u streamu su ga pitali koji je broj nosio u Liverpoolu, koliko ima nastupa za Hrvatsku i koliko je golova zabio za reprezentaciju, a na svaki točan odgovor rasla je sreća.

"O, moj Bože! Ovo je stvarno on! Igramo s Dejanom Lovrenom!" vikao je Lano, dok su se u pozadini čuli njegovi suigrači kako se smiju u nevjerici. "Ovo je nestvarno, čovječe! Kakva legenda!" dodao je njegov kolega. Kao konačnu potvrdu, na mobitelu je pokazao kako je upravo dobio novog pratitelja na Instagramu – službeni, verificirani profil Dejana Lovrena, što je izazvalo još glasnije ovacije, a Lovren se javio i u komentaru objavljenog videa.