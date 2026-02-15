Obavijesti

BIVŠI IGRAČ RIJEKE

VIDEO Ikona HNL-a opet trese mrežu u Hrvatskoj! Andrijašević u svojem stilu zabio u Prvoj NL

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot / MaxSport/Hrvatski Telekom

Bivši igrač Rijeke Franko Andrijašević vratio se hrvatskom nogometu i zabio gol protiv Cibalije. Baš kako to njemu priliči, zabio je gol glavom

Admiral

U 18. kolu Prve NL susreli su se Orijent i Cibalija. Na terenu stadiona Krimeja, vinkovačka Cibalija pobijedila je 3-2. Međutim, utakmicu je obilježio gol Franka Andrijaševića u dresu Orijenta, nekadašnjeg igrača Rijeke, koji se ponovno vratio u hrvatski nogomet. 

Najprije je u 41. minuti Orijent poveo preko Iličića, ali onda je Cibalija brzo izjednačila golom Brleka u 47. minuti. Onda se sam u kaznenom prostoru našao Franko Andrijašević koji je u 55. minuti glavom zabio za novo vodstvo Orijenta 2-1 i pokazao da je klasa vječna. 

Podsjetimo, još jedan povratnik u hrvatski nogomet je jučer zabio gol. Riječ je o Miji Caktašu, bivšem igraču Hajduka, koji je zabio gol za Dugopolje protiv Rudeša. 

