VIDEO Ikona HNL-a opet trese mrežu u Hrvatskoj! Andrijašević u svojem stilu zabio u Prvoj NL

U 18. kolu Prve NL susreli su se Orijent i Cibalija. Na terenu stadiona Krimeja, vinkovačka Cibalija pobijedila je 3-2. Međutim, utakmicu je obilježio gol Franka Andrijaševića u dresu Orijenta, nekadašnjeg igrača Rijeke, koji se ponovno vratio u hrvatski nogomet.

Najprije je u 41. minuti Orijent poveo preko Iličića, ali onda je Cibalija brzo izjednačila golom Brleka u 47. minuti. Onda se sam u kaznenom prostoru našao Franko Andrijašević koji je u 55. minuti glavom zabio za novo vodstvo Orijenta 2-1 i pokazao da je klasa vječna.

Podsjetimo, još jedan povratnik u hrvatski nogomet je jučer zabio gol. Riječ je o Miji Caktašu, bivšem igraču Hajduka, koji je zabio gol za Dugopolje protiv Rudeša.