VIDEO Ikonu su opekli bakljom, bacali skuter pa i ubili navijača. Ovo je derby della Madonnina

U nedjelju (20.45, Arenasport 4) oči nogometnog svijeta bit će uprte u Milano. Na rasporedu je 28. kolo talijanske Serie A i novi, 246. po redu službeni Derby della Madonnina. Ikonski San Siro, zajednički dom koji će se za ovu prigodu obojiti u ratne boje, bit će poprište bitke koja nadilazi gradsko suparništvo i sportske okvire. Vodeći Inter dočekuje drugoplasirani Milan s deset bodova prednosti, a ishod ovog dvoboja mogao bi zacementirati put "nerazzurrima" prema novom naslovu prvaka ili vratiti tračak nade "rossonerima" i rasplamsati prvenstvo do samoga kraja. Ulog nije samo Scudetto; ulog je prestiž, čast i pravo da se sljedećih nekoliko mjeseci hoda uzdignute glave gradom mode i nogometa.

Rivalstvo nastalo u raskolu

Priča o milanskom derbiju priča je o podjeli, o dvije duše istoga grada. Sve je počelo 1899. godine osnivanjem "Milan Cricket and Football Cluba" od strane engleskih doseljenika Herberta Kilpina i Alfreda Edwardsa. Klub je brzo postao sila, no unutarnji sukobi oko politike dovođenja stranih igrača doveli su do neizbježnog raskola. Talijanski nogometni savez nametao je sve veće restrikcije, a konzervativna struja u klubu ih je prihvaćala. Godine 1908. grupa članova, nezadovoljna odlukom da se ograniči broj stranaca, odvojila se i osnovala vlastiti klub. Na sastanku u restoranu "L'Orologaio" (Urar), rođen je Football Club Internazionale, čime je već u imenu jasno istaknuta filozofija otvorenosti prema igračima iz cijeloga svijeta.

Taj trenutak nije stvorio samo novi klub, stvorio je jedno od najvećih rivalstava u povijesti nogometa. U prvim desetljećima podjela je imala i izraženu socijalnu dimenziju. Inter je smatran klubom milanske buržoazije i intelektualne elite, čiji su navijači dobili nadimak bauscia (hvalisavci), dok je Milan bio klub radničke klase i doseljenika s juga Italije, čije su pristaše zvali casciavid (odvijači). Interisti su na stadion dolazili na motociklima (motoretta), a milanisti javnim prijevozom (tramvee).

Danas je ta podjela izblijedjela i postala dio folklora, a klupska pripadnost stvar je obiteljske tradicije, kvarta u kojem se odraslo i, konačno, osobnog izbora. I nadimci klubova odražavaju tu dualnost: Milan je Il Diavolo (Vrag), zbog svojih crveno-crnih dresova koji, kako je rekao osnivač Kilpin, trebaju "utjerati strah u kosti protivnicima". Inter je pak Il Biscione (Velika zmija), simbol koji potječe s grba plemićke obitelji Visconti koja je vladala Milanom u srednjem vijeku. Sam naziv derbija, Derby della Madonnina, posveta je zlatnom kipu Djevice Marije koji krasi vrh čuvene milanske katedrale Duomo i s visine nadgleda grad koji se na devedeset minuta podijeli na crveno-crnu i crno-plavu polovicu.

Tko je gazda u gradu?

U više od stoljeća nadmetanja, statistika blago naginje na stranu Intera. U dosadašnjih 245 službenih utakmica, Inter je slavio 91 put, Milan 83, dok je 71 susret završen bez pobjednika. Inter je u novijoj povijesti imao impresivan niz od šest uzastopnih pobjeda između siječnja 2023. i travnja 2024. godine, a u tom je nizu pobjedom protiv gradskog rivala i osigurao svoj 20. naslov prvaka, čime je zaslužio drugu zvjezdicu na dresu. Ipak, Milan je uzvratio i neporažen je u posljednjih šest međusobnih okršaja, uključujući pobjedu od 1-0 u studenom 2025., pokazavši da su razdoblja dominacije u ovom gradu rijetko dugog vijeka.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Što se trofeja tiče, borba je jednako tijesna i pokazuje različite filozofije uspjeha. Inter vodi u domaćim prvenstvima s 20 naslova naspram Milanovih 19. "Nerazzurri" se ponose svojom konstantnošću u Italiji i povijesnom sezonom 2009./2010. kada su pod vodstvom Joséa Mourinha osvojili trostruku krunu. Međutim, na europskoj sceni Milan je znatno uspješniji. Sa sedam naslova Lige prvaka u svojim vitrinama, "rossoneri" s pravom nose titulu jednog od najvećih klubova u povijesti, dok Inter ima tri europska naslova.

Vječnu slavu među strijelcima stekao je Andriy Shevchenko, koji je sa 14 golova najbolji strijelac u povijesti derbija, dok je legendarni Paolo Maldini s 56 nastupa igrač koji je najviše puta osjetio čari ove utakmice, simbolizirajući cijelu jednu eru Milana. Ne smijemo zaboraviti ni Giuseppea Meazzu, po kojem stadion službeno nosi ime, a koji je legenda oba kluba, kao ni Javiera Zanettija, Zlatana Ibrahimovića i brazilskog Ronalda, velikane koji su nosili oba dresa i ostavili neizbrisiv trag.

Foto: Veneroni Claudio / ipa-agency.ne

Incidenti: Baklje i skuter

Povijest derbija pamti i neke legendarne utakmice. Kada su u pitanju najveće pobjede, Milan se može pohvaliti najuvjerljivijom. U svibnju 2001. godine ponizili su Inter rezultatom 6-0, što je i danas najveća pobjednička marža u povijesti derbija. S druge strane, utakmica s najviše golova odigrana je davne 1949., kada je Inter slavio 6-5 u nevjerojatnom okršaju.

No, derbi nije samo stvar golova, već i drame, poput četvrtfinala Lige prvaka 2005. godine, prekinutog zbog baklji bačenih na Milanovog golmana Didu. Kaos je eskalirao kada je jedna od baklji pogodila Didu u rame, uzrokujući mu opekline prvog stupnja. Dok je Brazilac ležao na travnjaku, a vatrogasci pokušavali ugasiti plamenove, sudac Merk povukao je momčadi s terena. Utakmica je prekinuta na 25 minuta, no pokušaj nastavka trajao je jedva 30 sekundi prije nego što je nova kiša pirotehnike prisilila suca da definitivno prekine susret. Uefa je kasnije registrirala utakmicu pobjedom Milana 3-0, a Inter je kažnjen sa 200.000 eura i igranjem četiri europske utakmice pred praznim tribinama. Na toj utakmici nastala je čuvena fotografija Materazzija i Ruija Coste kako zajedno promatraju dim nad San Sirom.

Foto: Profimedia

Iako je incident iz 2005. šokirao svijet, izravni sukobi navijačkih skupina Milana i Intera iznimno su rijetki već 40 godina. Razlog leži u "paktu o nenapadanju" sklopljenom 1983. godine. Rivalstvo je sedamdesetih i početkom osamdesetih bilo znatno nasilnije, a kap koja je prelila čašu bila je smrt Interovog navijača Vittorea Palmierija, koji je izboden tijekom ljetnog derbija 1981. Dvije godine kasnije, vođe navijačkih skupina Curva Sud (Milan) i Curva Nord (Inter) potpisale su primirje, obvezujući se da će prekinuti fizičke obračune kako bi izbjegli nove žrtve. Marco Ferdico, vođa Interovih ultrasa, jednom je prilikom izjavio:

​- Postoji pakt o nenapadanju koji traje 40 godina. To je garancija za sve, inače bi Milano bio bojno polje.

Ipak, tenzije su znale proključati na druge načine. Godine 2001., samo nekoliko dana prije povijesnog poraza od Milana 0-6, Interovi ultrasi uspjeli su na drugu etažu San Sira prokrijumčariti ukradeni skuter, zapaliti ga i baciti na prazan donji dio tribine. Iako nitko nije ozlijeđen, incident je ostao zapamćen kao jedan od najbizarnijih ispada u povijesti derbija.

Od Bobana do Modrića

Apsolutna ikona i najuspješniji Hrvat u povijesti Milana je Zvonimir Boban. Stigavši iz Dinama 1991. godine, "Zorro", kako su mu tepali, postao je mozak i vođa jedne od najslavnijih generacija u povijesti kluba. S Milanom je osvojio četiri Scudetta i Ligu prvaka 1994. godine u legendarnoj pobjedi 4-0 protiv Barcelone. Upisao se i kao strijelac u derbiju, potvrdivši svoj status legende.

Zvonimir Boban oprostio se od nogometa revijalnom utakmicom na stadionu Maksimir, 07.10.2002. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon Bobana, najdublji trag ostavio je Dario Šimić, koji je u Milan stigao 2002. godine u izravnom transferu iz Intera, što je tada bio gotovo nezamisliv potez. Šimić je postao važan dio momčadi koja je osvojila dvije Lige prvaka, 2003. i 2007. godine, upisavši pritom 129 nastupa za klub.

U novijoj eri, navijači se sjećaju Ante Rebića, Marija Pašalića, Nikole Kalinića i Marija Mandžukića koji su nas svoj način ostavili trag u Milanu. Sada su sve oči uprte u hrvatskog maestra, Luku Modrića, koji će prevoditi Milan u 246. derbiju. Modrić je zaludio apsolutno cijelu Italiju i postao je vođa ovogodišnjeg Milana te zajedno sanjaju titulu.

Interova plavo-crna legija

Dok je Milan imao Bobana kao povijesnu figuru, posljednje desetljeće Inter je bio osjetno "hrvatskiji". Dva imena izdvajaju se kao nositelji igre i miljenici navijača: Marcelo Brozović i Ivan Perišić. Brozović je za "nerazzurre" odigrao čak 330 utakmica, postao srce veznog reda i jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u Serie A. Njegov nadimak "Epic Brozo" postao je sinonim za neumornu trku.

Foto: Ettore Griffoni / ipa-agency.net

Ivan Perišić bio je statistički najubojitiji Hrvat u Interu. U 254 nastupa zabio je 55 golova i dodao 50 asistenciju, a upravo mu je Milan bio jedna od omiljenih "žrtava". Navijači posebno pamte njegov gol za izjednačenje 2-2 u sudačkoj nadoknadi u studenom 2016., kojim je donio bod svojoj momčadi i bacio suparničke navijače u očaj.

Prije njih, dres s brojem deset nosio je Mateo Kovačić, koji je svojim talentom oduševljavao od 2013. do 2015., Šime Vrsaljko nosio je dres Intera, a član "nerazurra" bio je i Marko Livaja. Sada u srcu veznog reda stoji Petar Sučić. Nasljednik Marcela Brozovića, kako mu tepaju navijači, ima zapaženu rolu u pohodu "velike zmije" na titulu.