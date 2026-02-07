VIDEO Ilić za 15 sekundi ugasio Slo Rockyja! 'Joker ga je ubio...'

Münchenski SAP Garden, poprište povijesnog iskoraka FNC-a na zapadnoeuropsko tržište, pretvorio se u arenu naplate dugova. Aleksandar "Joker" Ilić (17-7) ugasio je svjetla Miranu "Slo Rockyju" Fabjanu (7-5) za samo 15 sekundi, isporučivši jedan od najpamtljivijih nokauta u povijesti organizacije.

Sve je počelo u zagrebačkoj Areni u studenom 2024., kada je Fabjan slavio tehničkim nokautom u drugoj rundi. Taj poraz Ilić nikada nije prihvatio kao konačan, a tenzije su dodatno narasle kroz drugu sezonu reality showa "Fight of The Nations", gdje su preuzeli uloge suparničkih trenera. Mjeseci koji su uslijedili bili su ispunjeni provokacijama, a Fabjan je bio posebno glasan uoči borbe. Slovenac je samouvjereno najavljivao reprizu prvog meča, tvrdeći da Ilića šalje u amatersku košarku.

​- U njegovim očima vidim strah i nesigurnost - poručio je Fabjan dan prije meča, uvjeren u novu pobjedu.

Ledeni tuš u SAP Gardenu

Međutim, kavez je ponudio potpuno drugačiju priču. Fabjan je, vjeran svom stilu, krenuo agresivno od prve sekunde. Otvorio je borbu "high kickom" i odmah nasrnuo na Ilića, pritisnuvši ga uz žicu. Činilo se da "Slo Rocky" želi nametnuti pritisak koji mu je donio pobjedu u Zagrebu, no Ilić je ostao savršeno miran.

Dok se Fabjan otvarao za novi napad, srpski borac je iz kontre ispalio razornu ljevicu koja je savršeno sjela na bradu. Fabjan je pao kao pokošen, a još jedan udarac na podu bio je samo točka na "i" prije nego što je sudac uskočio i prekinuo meč.

"Joker je ubio ovog tipa"

Dok je Fabjan nepomično ležao, Ilić se popeo na ogradu kaveza i proslavio najveću pobjedu karijere. Njegova osveta nije mogla biti slađa, a pobjedom je osigurao i trijumf svom timu u reality showu "Fight of The Nations" s ukupnim rezultatom 17-10. Nakon borbe nije ostavio nimalo prostora za ideju o trilogiji.

​- Kakva trilogija, ej. Neće biti trilogije. Joker je ubio ovog tipa, dajte mi sljedeću žrtvu. Brzina ubija moć, preciznost ubija tajming - izjavio je Ilić nakon spektakularne pobjede.

Preskočio je kavez i otišao Robertu Soldiću u zagrljaj. Soldić i Ilić su prijatelji, trenirali zajedno u UFD Gymu u Njemačkoj. A Fabjan je prozivao i Soldića prije ove borbe s Ilićem, vjerojatno bi odradili kickboksački meč s MMA rukavicama u FNC-u da je Slovenac pobijedio. No sad se karte ponovno miješaju.