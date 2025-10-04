VIDEO Ilija Nestorovski u dvije minute dobio dva žuta kartona!

Slaven Belupo pobijedio je Osijek 2-1 u ludoj utakmici 9. kola HNL-a na Ivan Kušek Apašu. Bila je to uzbudljiva i luda utakmica u kojoj ničega nije nedostajalo, a pogotovo ne grubosti. Posebno se utakmica razbuhtala u drugom poluvremenu, a najdeblji kraj na kraju je izvukao Ilija Nestorovski.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:45 Sažetak Istra Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Naime, napadač "farmaceuta" prvo je u 69. minuti dobio žuti karton zbog prekršaja, a potom dvije minute kasnije i drugu javnu opomenu zbog udaranja laktom stopera Osječana Stjope Mkrčana. Dojam je da je Makedonac nasjeo na provokacije suparnika i pomalo izgubio živce zbog čega je isključen.

Crveni karton Nestorovskog pogledajte OVDJE

Na koncu je utakmica obilovala prekršajima kojih je ukupno bilo 36, a podijeljeno je devet žutih kartona (jedan je drugi isključujući). Slaven Belupo je pobjedom skočio na šesto mjesto prvenstvene ljestvice s 12 bodova, dok je Osijek ostao osmi sa devet.