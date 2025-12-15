Obavijesti

SJAJNA UTAKMICA

VIDEO Imamo najluđu utakmicu sezone! Pogledajte triler s osam golova Uniteda i Bournemoutha

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Phil Noble/REUTERS

Remijem na domaćem terenu protiv Bournemoutha United se popeo na ljestvici i trenutno drži šestu poziciju Premiershipa

Nogometaši Manchester Uniteda i Bournemoutha odigrali su jednu od najboljih utakmice sezone u Premier ligi, a nakon niza obrata susret je završio 4-4. Bio je to "triler" na Old Traffordu sa čak osam golova, te nizom prilika na obje strane. Ukupno su igrači oba sastava uputili 39 udaraca, pri čemu čak 18 udaraca u okvir gola.

Legenda Liverpoola, a sada komentator Sky Sportsa, Jamie Carragher kazao je kako žali što je susret završio.

"Mislim da smo upravo vidjeli najbolju utakmicu sezone i to je ono što Premier ligu čini najvećom ligom, najvećim proizvodom, kako god to želite nazvati, na svijetu. Nismo htjeli da utakmica završi, a osjećali smo se kao da ni sudac nije," kazao je.

Premier League - Manchester United v AFC Bournemouth
Foto: Phil Noble/REUTERS

United je vodio 1-0 i 2-1, no gosti su se oba puta vratili, a potom i poveli 3-2. Manchester je uzvratio s dva gola stigavši do prednosti 4-3, da bi Bournemouth pet minuta prije kraja zabio za 4-4. U posljednjim trenucima susreta gosti su mogli i do pobjede.

STRAŠNA OZLJEDA Branič Newcastlea slomio rebro i probio plućno krilo na utakmici
Branič Newcastlea slomio rebro i probio plućno krilo na utakmici

Amad Diallo je u 13. minuti doveo United do prednosti, izjednačio je Antoine Semenyo u 40. minuti, no u posljednjim trenucima prvog dijela Casemiro je vratio prednost na stranu domaćina.

Evanilson je izjednačio u 46. minuti, a rezultat je okrenuo Marcus Tavernier u 52. minuti. Bruno Fernandes je sve vratio na početak u 77. minuti, a samo dvije minute kasnije Matheus Cunha je doveo "Crvene vragove" do vodstvs 4-3. U 85. minuti je poravnao E.J. Kroupi.

Premier League - Manchester United v AFC Bournemouth
Foto: Phil Noble/REUTERS

Gosti su u sudačkoj nadoknadi, koja je trajala devet minuta, imali dvije velike prilike, ali se Senne Lammens istaknuo sjajnim obranama. Prvo je u šestoj minuti nadoknade obranio udaraca Marcosa Senesija, a tri minute kasnije i Davida Brooksa.

Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

United je napredovao za dva mjesta i sada je šesti sa 26 bodova, deset manje od lidera Arsenala. Bournemouth je također napravio skok za dvije stepenice i trenutačno drži 13. mjesto sa 21 bodom.

