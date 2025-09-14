VIDEO Imamo Oscara! Branič 'redsa' pokušao iznuditi penal. Dobio žuti, a trener ga izvadio...

Poput mačke s devet života, nogometaši Liverpoola izvukli su tri boda na gostovanju kod Burnleyja u četvrtom kolu engleske Premier lige. Aktualni prvak engleske vjerojatno je očekivao laki posao kod novog engleskog prvoligaša, ali momčad Scotta Parkera pružila je fantastičan otpor sve do sudačke nadoknade, kada je Mohamed Salah riješio susret golom iz penala.

Bio je to pomalo nejasni potez veznjaka Burnleyja, Hannibala Mejbrija, koji je ušao u igru u 63. minuti. Jeremie Frimpong ubacio je prema golu domaćina, a Mejbri je okrenuo leđa i neoprezno igrao rukom. Igranje rukom možete pogledati OVDJE.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Michael Oliver nije imao tešku odluku, pokazao je na bijelu točku, a Salah donio Liverpoolu novu pobjedu u završnici utakmice. "Redsima" je ovo četvrta pobjeda u isto toliko utakmica ove sezone, ali su svaku osigurali poslije 80. minute!

Komičan pad beka i brza 'kazna'

Jedan od istaknutijih trenutaka utakmice dogodio se u 22. minuti. Tada je bek Liverpoola Miloš Kerkez napravio neobjašnjiv potez. Bacio se na travnjak i pokušao iznuditi penal, ali iskusni Oliver nije pao na takav pokušaj simuliranja. Štoviše, Mađaru je pokazao žuti karton, a situaciju možete vidjeti OVDJE.

Ponovljene snimke samo su potvrdile kako nije bilo ni govora o najstrožoj kazni, a Mađara su navijači Burnleyja "počastili" salvom zvižduka. Vjerojatno i opravdanih.

Kerkez je imao poslijepodne za zaborav. Očigledno nije bio baš glavom u utakmici, zbog čega ga je Arne Slot izvadio iz igre u 37. minuti i ubacio iskusnog Andyja Robertsona. Ovo će 21-godišnjem lijevom beku vjerojatno biti dobra lekcija za budućnost.

Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO