VIDEO Incident kod Mostara: Maskirani napadači pretukli muškarca i zapalili automobil

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: X/screenshot

Institucije još nisu potvrdile identitet napadača, neslužbene informacije i navodi s navijačkih stranica upućuju na to da je riječ o sukobu dviju mostarskih navijačkih skupina Ultrasa i Red Armyja

U utorak ujutro na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Potoci kod Mostara dogodio se ozbiljan incident u kojem je ozlijeđena jedna osoba, a jedno vozilo u potpunosti je izgorjelo. Prema informacijama iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, policija je dojavu zaprimila oko 7.30, nakon čega su službenici izašli na teren i započeli očevid.

Prema službenim podacima, zasad nepoznati počinitelji zaustavili su vozilo, fizički napali osobe koje su se u njemu nalazile te potom zapalili automobil. Ozlijeđenoj osobi pružena je liječnička pomoć i prevezena je u mostarsku bolnicu, dok policija intenzivno traga za napadačima.

Iako službene institucije još nisu potvrdile identitet napadača, neslužbene informacije i navodi s navijačkih stranica upućuju na to da je riječ o sukobu dviju mostarskih navijačkih skupina - Ultrasa, koji podupiru Zrinjski, i Red Armyja, koji navija za Velež. Prema tim navodima, maskirani napadači s fantomkama pripremili su zasjedu skupini navijača Veleža koji su navodno putovali prema zračnoj luci kako bi otišli na utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Walesa.

SA ZRINJSKIM Štimac osvojio drugi trofej u BiH
Štimac osvojio drugi trofej u BiH

Napad je, prema istim izvorima, izveden palicama i bakljama, a uz zapaljeno vozilo napadači su navodno oduzeli i osobne stvari poput majica i torbi. Snimke incidenta pojavile su se i na internetu, dodatno potvrđujući ozbiljnost sukoba.

