HAJDUK - RIJEKA 2-2 U obilju akcije, dobrih poteza i raznih detalja dogodio se sukob suparničkih stožera zbog čega je morao intervenirati i glavni sudac Dario Bel
UŽARENO NA POLJUDU
VIDEO Incident na kraju derbija: Zakačile su se klupe Hajduka i Rijeke, letjeli su crveni kartoni
Hajduk i Rijeka su u sjajnom i uzbudljivom Jadranskom derbiju odigrali 2-2, a susret 5. kola HNL-a bio je ispunjen događajima na terenu i van njega.
U obilju akcije, dobrih poteza i raznih detalja, dogodio se i incident na kraju utakmice kada je došlo do naguravanja između suparničkih stožera. Ne zna se što je točno bio razlog, no za pretpostaviti je da su poletjele teške riječi na koje jedni drugima nisu ostali dužni.
Sukus svega je bio da je sudac Dario Bel podijelio crvene kartone, a jedan je dobio Đalovićev pomoćnik Igor Čagalj.
