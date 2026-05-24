VIDEO Incident u finalu: Igrača Olmissuma pogodili u glavu

Rijeka i Olmissum odigrali su finalnu seriju hrvatskog futsalskog prvenstva, a Rijeka je povela 2-0 u seriji pobjedom 3-1 u prvoj utakmici na Trsatu. U prvom dvoboju Olmissum je poveo preko Kirevskog, no Teo Turk izjednačio je za Rijeku, a Rafinha je s dva gola donio preokret i pobjedu domaćinima.

Druga utakmica, također na Trsatu, protekla je u znaku teškog incidenta. Kirevski je zabio za izjednačenje 3-3, a odmah nakon toga pogođen je predmetom, najvjerojatnije čašom, u glavu s tribine.

Trenutak je izazvao šok na parketu i tribinama, a utakmica je nakratko stala. Finalna serija igra se na tri pobjede, a nakon dva dvoboja u Rijeci serija se seli u Omiš gdje Olmissum mora pobijediti kako bi izjednačio na 1-1.