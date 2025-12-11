Obavijesti

VIDEO Incident u Rijeci! Slovenci pokušali probiti kavez i ući na travnjak, reagiralo osiguranje

Piše Domagoj Vugrinović,
Atmosfera na tribinama tijekom utakmice 5. kola Konferencijske lige između Rijeke i Celja | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na kraju utakmice, gostujući navijači smješteni na južnoj tribini, u tzv. "kavezu", pokušali su probiti zaštitnu ogradu. To su primijetili i zaštitari koji su promptom reakcijom spriječili veći incident

Rijeka je u petom kolu Konferencijske lige uvjerljivo svladala Celje 3-0 na Rujevici i tom pobjedom praktično osigurala mjesto među 24 najbolje momčadi natjecanja. Nakon ravnopravnog prvog dijela, u kojem su Slovenci prijetili vodećim pogotkom, momčad Victora Sáncheza u nastavku je potpuno preuzela kontrolu i u kratkom razdoblju zabila tri gola.

U strijelce su se upisali Daniel Adu-Adjei, Dejan Petrovič i Toni Fruk, a to im je donijelo i veliki iskorak na ljestvici. Bila je to njihova druga ovosezonska pobjeda u Konferencijskoj ligi na Rujevici, nakon slavlja 1-0 nad Spartom Prag. Rijeka sada ima osam bodova i samo ih vrlo neobičan rasplet u posljednjem kolu može izbaciti iz nokaut-faze; 18. studenog gostuju kod Šahtara u Krakovu.

U trenucima nakon utakmice gotovo je izbio incident. Slovenski su navijači na južnoj tribini pokušali probiti zaštitnu ogradu, ali su zaštitari brzo intervenirali i spriječili da situacija preraste u ozbiljniji sukob.

