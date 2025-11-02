VIDEO Incident u Turskoj: Bivšeg igrača Reala pogodili u glavu!

Bešiktaš je dočekao Fenerbahče u derbiju 11. kola turskog prvenstva, a utakmica obiluje incidentima. Već u 26. minuti je domaćinu isključen Kokcu u 26. minuti pri rezultatu 2-0, a u 31. minuti su navijači pogodili igrača Fenera predmetom u glavu!

Video pogledajte OVDJE

Riječ je o Marcu Asensiju, bivšem igraču Real Madrida i PSG-a koji se uhvatio za glavu i u bolovima ležao na travnjaku. Na snimci se vidi kako predmeti i dalje lete na sve strane, iako igrač Fenera leži na travnjaku.

Zanimljivo, već je do kraja prvog dijela Fenerbahče izjednačio na 2-2, a u 83. je Duran pogodio i za 2-3. Baš je Asensio u nadoknadi prvog poluvremena zabio za 2-2 i tako se "osvetio" domaćim navijačima.

Nema sumnje kako će Bešiktaš zbog ove situacije dobiti kaznu...