Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVAŠTA JE LETJELO

VIDEO Incident u Turskoj: Bivšeg igrača Reala pogodili u glavu!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Incident u Turskoj: Bivšeg igrača Reala pogodili u glavu!
Foto: Screenshot/SportKlub

Zanimljivo, već je do kraja prvog dijela Fenerbahče izjednačio na 2-2, a u 83. je Duran pogodio i za 2-3. Baš je Asensio u nadoknadi prvog poluvremena zabio za 2-2 i tako se "osvetio" domaćim navijačima

Bešiktaš je dočekao Fenerbahče u derbiju 11. kola turskog prvenstva, a utakmica obiluje incidentima. Već u 26. minuti je domaćinu isključen Kokcu u 26. minuti pri rezultatu 2-0, a u 31. minuti su navijači pogodili igrača Fenera predmetom u glavu!

Video pogledajte OVDJE

Riječ je o Marcu Asensiju, bivšem igraču Real Madrida i PSG-a koji se uhvatio za glavu i u bolovima ležao na travnjaku. Na snimci se vidi kako predmeti i dalje lete na sve strane, iako igrač Fenera leži na travnjaku. 

Zanimljivo, već je do kraja prvog dijela Fenerbahče izjednačio na 2-2, a u 83. je Duran pogodio i za 2-3. Baš je Asensio u nadoknadi prvog poluvremena zabio za 2-2 i tako se "osvetio" domaćim navijačima. 

Nema sumnje kako će Bešiktaš zbog ove situacije dobiti kaznu...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Snagatorica ljubila 'Modrićeva sina'. I jako se voli tetovirati
FOTO: ATRAKTIVNA BRUNA

Snagatorica ljubila 'Modrićeva sina'. I jako se voli tetovirati

Rodrygo Goes jedan je od najboljih igrača Real Madrida, a bio je u jako dobrim odnosima s bivšim kapetanom 'kraljevskog kluba', Lukom Modrićem. Često se druže u svlačionici, a Brazilac je jednom Hrvata u šali nazvao 'ocem'
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Doznajemo zašto se VAR nije aktivirao nakon divljanja Mišića
POGLEDAJTE VIDEO

Doznajemo zašto se VAR nije aktivirao nakon divljanja Mišića

DINAMO - RIJEKA 2-1 Pitanje je što bi bilo da je sudac Igor Pajač odlučio sankcionirati ponašanje kapetana Dinama. 'Modri' su brzo nakon incidenta zabili pobjednički gol, a suđenje je izazvalo bijes na Kvarneru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025