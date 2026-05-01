VIDEO Infantino pokušao biti mirotvorac: Pozvao Izraelca i Palestinca na binu, nastao muk

Pokušaj predsjednika Fife, Giannija Infantina, da se postavi kao mirotvorac između izraelskog i palestinskog nogometnog saveza završio je neuspjehom i napetim trenucima na godišnjem kongresu svjetske nogometne organizacije u Vancouveru. Umjesto fotografije pomirenja, Infantino je dobio javno odbijanje rukovanja i strastveni prosvjed palestinskog predstavnika.

Nakon što su predstavnici oba saveza održali govore, Infantino ih je pozvao natrag na pozornicu u, kako se čini, unaprijed planiranom pokušaju da se rukuju i zajedno fotografiraju. Potpredsjednik Izraelskog nogometnog saveza (IFA) Basim Sheikh Suliman prihvatio je poziv, no predsjednik Palestinskog nogometnog saveza (PFA) Jibril Rajoub odlučno je odbio.

Uslijedila je napeta rasprava između njega i Infantina, dok je Suliman stajao po strani. Rajoub je glasno prosvjedovao, a prema riječima potpredsjednice PFA Susan Shalabi, njegove su riječi bile:

​- Ne mogu se rukovati s nekim koga su Izraelci doveli da zataškaju svoj fašizam i genocid. Mi patimo!

Rajoub je u svom petnaestominutnom govoru prethodno ponovio dugogodišnju pritužbu da Fifa ne sankcionira Izrael zbog nogometnih klubova koji djeluju u naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, što je protivno međunarodnom pravu i statutima Fife.

Cijela situacija postala je još neugodnija jer se dogodila neposredno prije nego što je Infantino potvrdio svoju kandidaturu za treći mandat na čelu Fife. Nakon što je Rajoub napustio pozornicu, Infantino se vratio za govornicu i pokušao smiriti situaciju.

​- Radit ćemo zajedno, predsjedniče Rajoub, potpredsjedniče Suliman. Radimo zajedno kako bismo dali nadu djeci - apelirao je Infantino, predloživši sudjelovanje na U-15 turniru.

Rajoub je kasnije novinarima objasnio svoj postupak.

​- Kako se mogu rukovati ili fotografirati s čovjekom koji predstavlja kriminalca poput Netanyahua i govori u njegovo ime kao da je Majka Terezija? Razumijem da Gianni pokušava premostiti jaz, ali on ne poznaje duboku patnju palestinskog naroda.

*uz korištenje AI-a