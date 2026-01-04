VIDEO Inter uzvratio Bologni i vratio se na 1. mjesto Serie A

Obavijesti

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Daniele Mascolo

Inter je svladao Bolognu 3-1 i zasjeo na vrh Serie A! Zielinski, Martinez i Thuram pogađali za pobjedu, dok je Castro ublažio poraz. Uzbudljiva borba za vrh ljestvice se nastavlja

Milanski Inter je u nedjelju pred svojim navijačima svladao Bolognu 3-1 u posljednjoj utakmici 18. kola i tako ponovno zasjeo na vrh ljestvice talijanske Serie A.

Vodeći pogodak postigao je poljski reprezentativac Piotr Zielinski u 39. minuti, na asistenciju Lautara Martineza. Interov kapetan je u 48. minuti glavom postigao pogodak za 2-0 nakon ubačaja iz kuta Hakana Calhanoglua, a u 74. minuti je Marcus Thuram ramenom poslao loptu u mrežu za 3-0. Poraz Bologne ublažio je Santiago Castro u 83. minuti.

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro je bio u početnoj postavi Bologne, ali je u poluvremenu ostao u svlačionici. Na drugoj strani je Petar Sučić ušao u igru u 67. minuti zamijenivši Calhanoglua.

Inter je u nedjelju uzvratio Bologni za poraz u polufinalu talijanskog Superkupa i ostvario 13. prvenstvenu pobjedu u ovoj sezoni te se s 39 bodova vratio na vrh ljestvice. Drugoplasirani Milan ima bod manje, a treći je aktualni prvak Napoli koji zaostaje za dva boda. Bologna je s 26 bodova na sedmoj poziciji. 

Serie A - Inter Milan v Bologna
Foto: Daniele Mascolo

Kapetan Vlašić razbio Veronu

Nogometaši Torina s uvjerljivih su 3-0 slavili na nedjeljnom gostovanju u Veroni, u utakmici 18. kola talijanske Serie A, a hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je s kapetanskom vrpcom predvodio pobjedničku momčad. 

Giovanni Simeone je u 10. minuti postigao vodeći pogodak za Torino, a preostala dva su pala pred sam kraj dvoboja uz sudjelovanje 20-godišnjeg švedskog napadača Alieua Njiea. Prvo je u 87. minuti bio dodavač za strijelca Cesarea Casadeija, a u prvoj minuti dodatka je postavio konačnih 3-0.

Ovo je treća pobjeda Torina u posljednja četiri prvenstvena nastupa i druga uzastopna na gostujućem terenu. Torino je s 23 boda došao do 11. mjesta ljestvice Serie A. Domagoj Bradarić je u ovoj utakmici ostao na klupi Verone, koja je s 12 bodova u skupini tri momčadi iz zone ispadanja, uz Fiorentinu i Pisu.

Serie A - 18. kolo

Lazio - Napoli          0-2 (Spinazzola 13, Rrahmani 32)
Fiorentina - Cremonese  1-0 (Kean 90+2)
Verona - Torino         0-3 (Simeone 10, Casadei 87, Njie 90+1)
Inter - Bologna         3-1 (Zielinski 39, Martinez 48, Thuram 74 / Castro 83)

Odigrano u petak i subotu:

Atalanta - Roma         1-0 (Scalvini 12)
Juventus - Lecce        1-1 (McKennie 49 / Banda 45+2)
Genoa - Pisa            1-1 (Colombo 15 / Leris 38)
Sassuolo - Parma        1-1 (Thorstvedt 12 / Pellegrino 24)
Como - Udinese          1-0 (Da Cunha 18-11m)
Cagliari - Milan        0-1 (Rafael Leao 50)

