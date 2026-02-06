Obavijesti

VRHUNAC SPREMNOSTI

VIDEO Isklesano tijelo najbolje skijašice šokiralo navijače: 'Pa ti imaš pločice na leđima...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: TikTok

U veljači 2025. Mikaela Shiffrin postala je prva osoba u skijanju sa sto pobjeda u Svjetskom kupu, a potom je uzela i svjetsko zlato

Najveća skijašica svih vremena, Amerikanka Mikaela Shiffrin (30), šokirala je fanove uoči Zimskih olimpijskih igara u Cortini. Objavila je video u kojem napinje toliko definirane leđne mišiće da izgledaju kao "pločice", demonstrirajući nevjerojatnu formu nakon jedne od najtežih sezona u karijeri.

@mikaelashiffrin

Someone said this is going viral, so sharing it here too 😝…my physio informed me the other day that this is what my back muscles look like😳🤪…is this normal?!

♬ original sound - mikaelashiffrin

Navijači su se odmah javili u šoku kako isklesano tijelo skijašica ima.

"Wow, imaš pločice na leđima"

"Ovo je vrhunac fizičke spreme"

Povratak nakon horor pada

Njezina snaga je tim impresivnija kad se zna da je u studenom 2024. doživjela stravičan pad u Killingtonu. Vrh vlastitog štapa probio joj je trbušni zid, uzrokujući duboku ranu i teško oštećenje mišića. Nakon hitne operacije i dva mjeseca oporavka, morala je, kako je rekla za Women's Health, praktički iznova izgraditi cijeli trup.

KRANJSKA GORA Shiffrin prvi put ove sezone ostala bez pobjede u slalomu. Rast ju je svrgnula s vrha...
Shiffrin prvi put ove sezone ostala bez pobjede u slalomu. Rast ju je svrgnula s vrha...

Unatoč pauzi, vratila se i ispisala povijest. U veljači 2025. postala je prva osoba u skijanju sa sto pobjeda u Svjetskom kupu, a potom je uzela i svjetsko zlato. Na Igrama u Cortini lovit će nove medalje, a s tri nova odličja izjednačila bi se na vječnoj ljestvici sa šest medalja uz bok legendarnoj Janici Kostelić.
 

