VIDEO Isklesano tijelo najbolje skijašice šokiralo navijače: 'Pa ti imaš pločice na leđima...'

Najveća skijašica svih vremena, Amerikanka Mikaela Shiffrin (30), šokirala je fanove uoči Zimskih olimpijskih igara u Cortini. Objavila je video u kojem napinje toliko definirane leđne mišiće da izgledaju kao "pločice", demonstrirajući nevjerojatnu formu nakon jedne od najtežih sezona u karijeri.

@mikaelashiffrin Someone said this is going viral, so sharing it here too 😝…my physio informed me the other day that this is what my back muscles look like😳🤪…is this normal?! ♬ original sound - mikaelashiffrin

Navijači su se odmah javili u šoku kako isklesano tijelo skijašica ima.

"Wow, imaš pločice na leđima"

"Ovo je vrhunac fizičke spreme"

Povratak nakon horor pada

Njezina snaga je tim impresivnija kad se zna da je u studenom 2024. doživjela stravičan pad u Killingtonu. Vrh vlastitog štapa probio joj je trbušni zid, uzrokujući duboku ranu i teško oštećenje mišića. Nakon hitne operacije i dva mjeseca oporavka, morala je, kako je rekla za Women's Health, praktički iznova izgraditi cijeli trup.

Unatoč pauzi, vratila se i ispisala povijest. U veljači 2025. postala je prva osoba u skijanju sa sto pobjeda u Svjetskom kupu, a potom je uzela i svjetsko zlato. Na Igrama u Cortini lovit će nove medalje, a s tri nova odličja izjednačila bi se na vječnoj ljestvici sa šest medalja uz bok legendarnoj Janici Kostelić.

