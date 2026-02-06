U veljači 2025. Mikaela Shiffrin postala je prva osoba u skijanju sa sto pobjeda u Svjetskom kupu, a potom je uzela i svjetsko zlato
VIDEO Isklesano tijelo najbolje skijašice šokiralo navijače: 'Pa ti imaš pločice na leđima...'
Najveća skijašica svih vremena, Amerikanka Mikaela Shiffrin (30), šokirala je fanove uoči Zimskih olimpijskih igara u Cortini. Objavila je video u kojem napinje toliko definirane leđne mišiće da izgledaju kao "pločice", demonstrirajući nevjerojatnu formu nakon jedne od najtežih sezona u karijeri.
Navijači su se odmah javili u šoku kako isklesano tijelo skijašica ima.
"Wow, imaš pločice na leđima"
"Ovo je vrhunac fizičke spreme"
Povratak nakon horor pada
Njezina snaga je tim impresivnija kad se zna da je u studenom 2024. doživjela stravičan pad u Killingtonu. Vrh vlastitog štapa probio joj je trbušni zid, uzrokujući duboku ranu i teško oštećenje mišića. Nakon hitne operacije i dva mjeseca oporavka, morala je, kako je rekla za Women's Health, praktički iznova izgraditi cijeli trup.
Unatoč pauzi, vratila se i ispisala povijest. U veljači 2025. postala je prva osoba u skijanju sa sto pobjeda u Svjetskom kupu, a potom je uzela i svjetsko zlato. Na Igrama u Cortini lovit će nove medalje, a s tri nova odličja izjednačila bi se na vječnoj ljestvici sa šest medalja uz bok legendarnoj Janici Kostelić.
