VIDEO Islanđanin se vukao dok je izlazio iz igre pa se 'opekao'! Pogledajte novo pravilo za SP

Svaki nogometni zaljubljenik zna onaj osjećaj frustracije kad gleda protivničkog igrača kojem se baš i ne žuri napustiti igru. Riječ je o jednoj od najčešćih i najbezbolnijih metoda trošenja vremena, a Fifa je odlučila tome stati na kraj uoči Svjetskog prvenstva 2026. u SAD‑u, Kanadi i Meksiku. Na Mundijalu će tako vrijediti "pravilo 10 sekundi“, prema kojem igrač koji izlazi pri izmjeni mora napustiti teren najkasnije deset sekundi nakon što se pokaže njegova zamjena.

Ako zakasni, njegova će momčad privremeno igrati s igračem manje. U slučaju da igraču treba više od deset sekundi, zamjenski igrač ne smije odmah ući u igru, nego mora pričekati prvi sljedeći prekid nakon što prođe još otprilike jedna minuta igre.

Fifa ovim pravilom želi stati na kraj taktičkom odugovlačenju. Izmjene se često koriste kao metoda ubijanja vremena u završnici utakmice, a kako to izgleda u praksi vidjeli smo u nedjelju na prijateljskoj utakmici između Japana i Islanda.

Veznjak Islanda Kristian Hlynsson u 87. minuti nije se previše žurio pri izlasku iz igre. Zbog toga je njegova zamjena Isak Snaer Porvaldsson morala pričekati s ulaskom, a Japan je iskoristio situaciju s igračem više i u 87. minuti zabio jedini pogodak na utakmici. Strijelac je bio Ogawa.