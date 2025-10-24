Pogledajte snimku iz drugoga kuta. Evo zašto nije bilo zaleđa kad je klinac spasio dinamovce

Molim? Što se događa? Ovo je bilo ogromno zaleđe, vikao je švedski komentator u završnici utakmice Malmöa i Dinama, nakon što je Cardoso Varela na gol-liniji potvrdio lijep lob Mounsefa Bakrara za 1-1 u 96. minuti nakon proigravanja Luke Stojkovića.

Francuski sudac Willy Delajod provjeravao je moguće zaleđe kod Alžirčeva šuta s kolegom iz VAR sobe Bastienom Dechepyjem i nakon kraćeg razgovora presudili su da je sve u redu, nakon čega su "modri" još jednom proslavili spas u zadnji čas.

Iako se s glavne kamere učinilo da je Varela u očitom zaleđu, kadar u liniji šesnaesterca otkriva drugačiju sliku. Desno stopalo kapetana Malmöa Pontusa Janssona, koji je pokušao blokirati Bakrarov udarac, radilo je razliku i spasilo dinamovce poraza.