Bakrar je u 96. minuti prebacio golmana Malmöa, a Varela na crti potvrdio gol i donio bod Dinamu. Švedski komentator vrištao je da se radi o zaleđu, ali ponovljena snimka iz drugog kuta otkriva drugačije
Pogledajte snimku iz drugoga kuta. Evo zašto nije bilo zaleđa kad je klinac spasio dinamovce
Molim? Što se događa? Ovo je bilo ogromno zaleđe, vikao je švedski komentator u završnici utakmice Malmöa i Dinama, nakon što je Cardoso Varela na gol-liniji potvrdio lijep lob Mounsefa Bakrara za 1-1 u 96. minuti nakon proigravanja Luke Stojkovića.
Francuski sudac Willy Delajod provjeravao je moguće zaleđe kod Alžirčeva šuta s kolegom iz VAR sobe Bastienom Dechepyjem i nakon kraćeg razgovora presudili su da je sve u redu, nakon čega su "modri" još jednom proslavili spas u zadnji čas.
Iako se s glavne kamere učinilo da je Varela u očitom zaleđu, kadar u liniji šesnaesterca otkriva drugačiju sliku. Desno stopalo kapetana Malmöa Pontusa Janssona, koji je pokušao blokirati Bakrarov udarac, radilo je razliku i spasilo dinamovce poraza.
