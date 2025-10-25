VIDEO Istra preokretom šokirala Lokomotivu usred Zagreba!

Istra 1961 pobijedila je Lokomotivu 2-1 u gostima u 11. kolu HNL-a. Uzbudljiv dvoboj na Maksimiru odlučio je Ayuma golom u 83. minuti.

Golove pogledajte OVDJE

Puljani su ovom pobjedom skočili na peto mjesto ljestvice sa 15 bodova, bodom manje od trećeplasirane Lokomotive.

Uskoro opširnije...