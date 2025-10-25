Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Istra preokretom šokirala Lokomotivu usred Zagreba!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Istra preokretom šokirala Lokomotivu usred Zagreba!
Zagreb: Lokomotiva i Istra sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Puljani su ovom pobjedom skočili na peto mjesto ljestvice sa 15 bodova, bodom manje od trećeplasirane Lokomotive

Istra 1961 pobijedila je Lokomotivu 2-1 u gostima u 11. kolu HNL-a. Uzbudljiv dvoboj na Maksimiru odlučio je Ayuma golom u 83. minuti. 

Golove pogledajte OVDJE

Puljani su ovom pobjedom skočili na peto mjesto ljestvice sa 15 bodova, bodom manje od trećeplasirane Lokomotive. 

Uskoro opširnije...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku
ZAIGRALA SE

FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je odgovorne iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025