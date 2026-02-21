VIDEO Ivan Perišić zabio jedan od najčudnijih golova u karijeri!

PSV je dočekao Heerenveen u 24. kolu nizozemske Eredivisie, a gosti su poveli u 21. minuti golom Nordasa. Ipak, domaćin je izjednačio u 45. minuti, a strijelac je Perišić.

Hrvatski reprezentativac primio je loptu na lijevom krilu, izbacio se na desnu nogu i ubacio u sredinu, a golman gostiju loše je procijenio let lopte i ista je završila u golu. Gol Hrvata pogledajte OVDJE

Perišiću je ovo četvrti gol u 21. utakmici za PSV u nizozemskom prvenstvu ove sezone, a ima i sedam asistencija.