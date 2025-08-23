Sjajno je istrčao gdje je trebao, pravovremeno ušao iza zadnje linije gostiju, pričekao precizno dubinsko dodavanje Amara Dedića pa krasno pogodio za vodstvo. Hrvatski reprezentativac blista u novom dresu
SENZACIJA U LISABONU
VIDEO Ivanović je mašina kakvu Benfica dugo nije imala! Zabio i ligaški prvijenac, pogledajte gol
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović (21) nastavlja oduševljavati u dresu novog kluba. Bivši napadač Rijeke je nakon prvog službenog gola postigao i ligaški prvijenac.
Ivanović je zabio u 32. minuti dvoboja 3. kola Primeire u kojem je Benfica ugostila Tondelu. I to nakon vrlo lijepe akcije u kojoj je sjajno istrčao gdje je trebao, pravovremeno ušao iza zadnje linije gostiju, pričekao precizno dubinsko dodavanje Amara Dedića pa krasno pogodio za vodstvo lisabonskog sastava.
Bio je to zaista lijep gol hrvatske napadačke senzacije koja sve više zaluđuje Europu svojim igrama.
