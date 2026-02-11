U detaljnom videozapisu, Ivica Kostelić, opremljen kamerom i skijama, vodi gledatelje od startne kućice do ciljne arene legendarne staze u Wengenu, koju je u opisu objave nazvao majkom svih slaloma
VIDEO Ivica Kostelić vratio se na naljepše mjesto svoje karijere! Objasnio je sve zamke Wengena
Iako je svoju profesionalnu skijašku karijeru završio 2017. godine, legendarni Ivica Kostelić (46) i dalje je nezaobilazno ime u svijetu alpskog skijanja, osobito tijekom velikih natjecanja. U jeku Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, Ivica je svoje pratitelje na Instagramu počastio ekskluzivnim uvidom u jednu od najzahtjevnijih staza na svijetu, slalomsku pistu u Wengenu.
U detaljnom videozapisu, Ivica Kostelić, opremljen kamerom i skijama, vodi gledatelje od startne kućice do ciljne arene legendarne staze u Wengenu, koju je u opisu objave s pravom nazvao "majkom svih slaloma". S pozicije nekoga tko je tu stazu prošao nebrojeno puta, Ivica stručno objašnjava sve njezine zamke.
"Evo nas na legendarnom slalomu u Wengenu," javlja se Ivica na početku videa, prije nego što krene u detaljnu analizu terena. Objašnjava kako staza na samom početku "visi" na različite strane, što od skijaša zahtijeva iznimnu tehniku i prilagodbu.
Zatim prolazi kroz strmi, neravni središnji dio, ključne prijelaze u ravnicu gdje je važno sačuvati brzinu te posebnost Wengena, kratku uzbrdicu pred samim ciljem. Kako je to izgledalo, pogledajte u snimci koju je Ivica objavio na društvenim mrežama.
Podsjetimo, Ivica je najuspješniji skijaš u povijesti Wengena. Tamo je slavio čak šest puta (četiri puta u slalomu i dva puta u kombinaciji), uz čak 13 postolja.
