VIDEO Ivica Kostelić vratio se na naljepše mjesto svoje karijere! Objasnio je sve zamke Wengena

U detaljnom videozapisu, Ivica Kostelić, opremljen kamerom i skijama, vodi gledatelje od startne kućice do ciljne arene legendarne staze u Wengenu, koju je u opisu objave nazvao majkom svih slaloma

Iako je svoju profesionalnu skijašku karijeru završio 2017. godine, legendarni Ivica Kostelić (46) i dalje je nezaobilazno ime u svijetu alpskog skijanja, osobito tijekom velikih natjecanja. U jeku Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, Ivica je svoje pratitelje na Instagramu počastio ekskluzivnim uvidom u jednu od najzahtjevnijih staza na svijetu, slalomsku pistu u Wengenu.

U detaljnom videozapisu, Ivica Kostelić, opremljen kamerom i skijama, vodi gledatelje od startne kućice do ciljne arene legendarne staze u Wengenu, koju je u opisu objave s pravom nazvao "majkom svih slaloma". S pozicije nekoga tko je tu stazu prošao nebrojeno puta, Ivica stručno objašnjava sve njezine zamke.

​"Evo nas na legendarnom slalomu u Wengenu," javlja se Ivica na početku videa, prije nego što krene u detaljnu analizu terena. Objašnjava kako staza na samom početku "visi" na različite strane, što od skijaša zahtijeva iznimnu tehniku i prilagodbu.

Zatim prolazi kroz strmi, neravni središnji dio, ključne prijelaze u ravnicu gdje je važno sačuvati brzinu te posebnost Wengena, kratku uzbrdicu pred samim ciljem. Kako je to izgledalo, pogledajte u snimci koju je Ivica objavio na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Ivica je najuspješniji skijaš u povijesti Wengena. Tamo je slavio čak šest puta (četiri puta u slalomu i dva puta u kombinaciji), uz čak 13 postolja. 

