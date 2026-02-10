Obavijesti

Sport

Komentari 0
EKIPNA KOMBINACIJA

Iznenađenje na Igrama! Shiffrin ispustila zlato za SAD u ekipnoj kombinaciji. Slavlje Austrijanki

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Iznenađenje na Igrama! Shiffrin ispustila zlato za SAD u ekipnoj kombinaciji. Slavlje Austrijanki
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Austrijanke Huber i Raedler osvajaju zlato u ženskoj ekipnoj skijaškoj kombinaciji na Olimpijadi! Njihova pobjeda dolazi s vremenom 2:21.66. Njemice i Amerikanke blizu, ali nedovoljno. Favoritkinje Johnson i Shiffrin iznenađujuće četvrte

Admiral

Austrijanke Katharina Huber i Ariane Raedler pobjednice su ženske ekipne skijaške kombinacije, koja je uključivala jednu vožnju spusta i slaloma, na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.Austrijanke su pobijedile s ukupnim vremenom 2:21.66, s tim da je Raedler bila druga u spustu a Huber je imala deseto vrijeme u slalomu. Za Katharinu Huber ovo je druga zlatna medalja s olimpijskih igara, prvu je osvojila 2022. u Pekingu

Njemice Emma Eicher  i Kira Weidle Winkelmann osvojile su srebro s ukupnim vremenom 2:21.71.  Eicher je bila najbrža u slalomu (44.38), a Weidle Winkelmann je bila šesta u spustu. 

Alpine Skiing - Women's Team Combined Victory Ceremony
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Bronca je pripala Amerikankama Jacqueline Wiles i Pauli Moltzan (2:21.91). Wiles je bila četvrtza u spustu kao i Moltzan u slalomu.

Austrijski dvojac je imao pet stotinki prednosti  ispred Njemica Kire Weidle-Winkelmann i Emme Aicher te 25 stotinki ispred Amerikanki Jacqueline Wiles i Paule Moltzan.

EVO ŠTO JE REKLA Lindsey Vonn oglasila se nakon stravičnog pada! 'Ne žalim...'
Lindsey Vonn oglasila se nakon stravičnog pada! 'Ne žalim...'
EKIPNA KOMBINACIJA Franjo je nezaustavljiv! Švicarac osvojio novo zlato na Igrama
Franjo je nezaustavljiv! Švicarac osvojio novo zlato na Igrama

Drugi američki par olimpijska pobjednica u spustu Breezy Johnson i vodeća skijašica u Svjetskom kupu Mikaela Shiffrin koje se smatralo favoritkinjama, osobito nakon što je Johnson bila najbrža u spustu danas, zauzele su četvrto mjesto.  

Alpine Skiing - Women's Team Combined Slalom
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

I dok prvu vožnju spusta nije završila samo jedna skijašica, Talijanka Sofia Goggia, slalomsku utrku nije ih završilo osam.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
Ivica Kostelić: Zrinki 'ne štima' oprema, a Zubčić je trebao ići drugim putem, ne specijalizirati
LEGENDA SKIJANJA

Ivica Kostelić: Zrinki 'ne štima' oprema, a Zubčić je trebao ići drugim putem, ne specijalizirati

Ono što je problem malih nacija su rupe u generacijama. Ali od naših vremena postoji sustav, a on je na vrhunskoj razini. Bilo tko tko će isplivati gore imat će kvalitetan suport da ostvari dobre rezultate, rekao je Kostelić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026