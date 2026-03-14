IGRAO I MATKOVIĆ

VIDEO Ivica Zubac solidan u novom porazu Indiana Pacersa

U petak je u akciji bio i drugi hrvatski igrač u NBA Karlo Matković koji je za 21:55 minuta provedenih na terenu ubacio osam koševa uz stopostotni šut 1-1 za dva i 2-2 za tricu uz četiri skoka i po dvije asistencije i blokade

Prošlogodišnji finalisti NBA lige Indiana Pacersi izgubili su 12. utakmicu zaredom, njih su kao gosti svladali New York Knicksi sa 101-92, a hrvatski košarkaš u redovima Pacersa Ivica Zubac je za 28:54 minuta provedenih u igri postigao 11 koševa uz osam skokova te po jednu asistenciju, osvojenu loptu i blokadu.

Zubac je iz igre šutirao 5-9, dok je s linije slobodnih bacanja bio polovično uspješan (1-2). Bio je to njegov drugi nastup za novu momčad u koju je stigao početkom veljače, a onda pauzirao više od mjesec dana zbog ozljede gležnja. Najbolje trenutke utakmice pogledajte OVDJE

Lani su se Pacersi i Knicksi sreli u finalu Istočne konferencije, ali ove sezone su Pacersi na dnu Istoka zbog brojnih ozljeda, dok su Knicksi opet u borbi za najviše domete. Jalen Brunson zabio je 29 za Knickse, OG Anunoby je dodao 25, dok je Mitchell Robinson u 12 poena imao i monstruozna 22 skoka. Kod oslabljenih Pacersa Jarace Walker je bio prvi strijelac za 18 pogodaka.

S omjerom pobjeda i poraza 15-52 Indiana je zadnja na Istoku, dok je New York treći na Istoku sa 43-25.

U petak je u akciji bio i drugi hrvatski igrač u NBA Karlo Matković koji je za 21:55 minuta provedenih na terenu ubacio osam koševa uz stopostotni šut 1-1 za dva i 2-2 za tricu uz četiri skoka i po dvije asistencije i blokade u 105-107 gostujućem porazu New Orleans Pelicansa kod Houston Rocketsa.

Pelicansi su serijom 12-1 poveli sa 104-100 na ulasku u zadnju minutu, ali su samu završnicu odigrali vrlo loše izgubivši dvije lopte no ipak su imali šut za tricu za pobjedu sa zvukom sirene. Njihov najbolji igrač Dejounte Murray stao je na liniju igrališta kod vodstva 104-103 13 sekundi prije kraja što je kaznio Kevin Durant košem za vodstvo domaćih 105-104 osam sekundi prije kraja. Potom je Zion Willamson pogrešno izveo loptu, a Durant je s dva pogođena slobodna bacanja povisio na 107-104. Murray je pogodio prvo slobodno bacanje za 107-105 i namjerno promašio drugo nakon kojeg su Pelicansi osvojili loptu u skoku, ali šut Treya Murphyja za pobjedu nije bio precizan.

Durant je sa 32 koša predvodio Rocketse kod kojih je Amen Thompson odigrao svestranu utakmicu sa 23 ubačaja, 12 skokova i 8 asistencija, dok su Murray sa 35 i Williamson sa 21 poenom bili najefikasniji kod Pelicansa.

Houston je ovom pobjedom stigao na treće mjesto Zapada sa 41-25, isti omjer imaju i četvrti Los Angeles Lakersi, a blizu su i peti Denver Nuggetsi sa 41-26, dok je New Orleans sa 22-46 13. na Zapadu.

