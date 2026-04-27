VIDEO Ivo Grbić sa sedam obrana zaključao gol Bešiktašu

Bešiktaš i Karagümrük odigrali su bez golova (0-0) u 31. kolu turske lige, a apsolutni junak susreta bio je Ivo Grbić.

Hrvatski vratar briljirao je u Istanbulu sa čak sedam obrana i najzaslužniji je što je njegova momčad osvojila vrijedan bod na teškom gostovanju. Bešiktaš je tijekom utakmice imao inicijativu i veći broj prilika, ali nije uspio pronaći put do mreže raspoloženog Grbića. Unatoč osvojenom bodu, situacija za Karagümrük ostaje vrlo teška. Tri kola prije kraja zaostaju sedam bodova za Eyüpsporom, koji drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak u ligi. Obrane pogledajte OVDJE.

Grbić je ove sezone jedna od rijetkih svijetlih točaka svoje momčadi. U Fatih Karagümrük stigao je na posudbu iz Sheffield Uniteda u potrazi za kontinuitetom i minutažom, a to je i dobio. Upisao je već 30 nastupa i pet utakmica bez primljenog pogotka. Nakon razdoblja u kojem je tražio stabilnu formu i priliku, ovo mu je druga uzastopna sezona u kojoj ima status prvog vratara, budući da je prošle godine branio za Rizespor. S prosjekom od 3,7 obrana po utakmici, među najboljim je vratarima lige.

Podsjetimo, Grbić ima i dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju, a posebno se pamti njegov nastup u pobjedi 1-0 protiv Rusije, kojom je Hrvatska izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2022. godine.