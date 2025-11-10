Obavijesti

Sport

Komentari 0
MEGA-AFERA

Više od 1000 igrača u turskom nogometu pod istragom, među njima i zvijezde Galatasaraya

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Više od 1000 igrača u turskom nogometu pod istragom, među njima i zvijezde Galatasaraya
Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS

Od 1024 suspendirana igrača, njih 27 su iz prvoligaških klubova, neki su i članovi aktualnog prvaka Galatasaraya te još jednog velikana iz Istanbula Besiktasa

Osam osoba među kojima i predsjednik prvoligaškog nogometnog kluba Eyupspora Murat Ozkaya u ponedjeljak je i službeno uhićeno u Turskoj zbog sumnji u klađenje na ishode nogometnih utakmica, dok je Turski nogometni savez (TFF) suspendirao 1024 igrača protiv kojih su pokrenute disciplinske istrage.

Ova uhićenja i suspenzije uslijedili su nakon što je prošlog tjedna suspendirano 149 sudaca koji su se aktivno kladili na ishode nogometnih utakmica.

SVAŠTA JE LETJELO VIDEO Incident u Turskoj: Bivšeg igrača Reala pogodili u glavu!
VIDEO Incident u Turskoj: Bivšeg igrača Reala pogodili u glavu!

Od 1024 suspendirana igrača, njih 27 su iz prvoligaških klubova, neki su i članovi aktualnog prvaka Galatasaraya te još jednog velikana iz Istanbula Besiktasa.

Iz TFF-a su zbog velikog broja suspendiranih igrača od Fife zatražili posebni 15-dnevni period za transfere igrača isključivo na nacionalnoj razini kako bi klubovi mogli popuniti manjkove u kadru.

Također, drugoligaška i trećeligaška natjecanja prekinuta su na dva tjedna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko će danas napustiti Dinamo? Postoje dvije opcije: Potjerati neke igrače ili otkaz Kovačeviću
NAPETO U MAKSIMIRU

Tko će danas napustiti Dinamo? Postoje dvije opcije: Potjerati neke igrače ili otkaz Kovačeviću

Zvonimir Boban danas će saslušati stručni stožer, vidjeti zašto situacija u Maksimiru nije dobra. Neki zagovaraju otkaz Mariju Kovačeviću, a drugi da se iz svlačionice potjeraju problematični igrači...
FOTO Sjećate se nje? Polugola uletjela na finale LP, voli Luku Modrića, a u Splitu se otrovala
KONTROVERZNA KINSEY

FOTO Sjećate se nje? Polugola uletjela na finale LP, voli Luku Modrića, a u Splitu se otrovala

Svjetsku slavu Kinsey Wolanski postigla je upadanjem na travnjak u finalu Lige prvaka 2019. u Madridu između Liverpoola i Tottenhama. Tada se polugola pojavila na terenu, redarska služba ju je lovila po travnjaku, a njezine fotografije obišle su svijet.
Kovačević ipak ostaje trener! Igrači i trener su svjesni svega, a i Boban mora shvatiti greške!
STIGAO JE BIJELI DIM

Kovačević ipak ostaje trener! Igrači i trener su svjesni svega, a i Boban mora shvatiti greške!

Mario Kovačević mora postati oštriji prema igračima. Neki pojedinci često kasne na treninge, a Beljo i Villar su se ispričali pred svlačionicom zbog iskazanog nezadovoljstva u zadnje vrijeme...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025