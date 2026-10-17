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LIVERPOOL DOBIO BRENTFORD

VIDEO Jakirović i Hull izgubili od zadnje momčadi Premier lige

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Jakirović i Hull izgubili od zadnje momčadi Premier lige
Foto: Paul Childs
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FULHAM - HULL 1-0 Jakirovićev Hull pao kod Fulhama 1-0! Iwobi kaznio veliku grešku obrane, a ni crveni karton domaćina nije spasio goste

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Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića poražen je na gostovanju kod Fulhama (1-0) u sedmom kolu engleske Premier lige. Domaćini su na Craven Cottageu iskoristili jednu od svojih prilika i pogotkom Alexa Iwobija u 33. minuti osvojili sva tri boda.

Nigerijski reprezentativac odlučio je susret u prvom poluvremenu, nakon velike greške Hullove obrane. Hull je nakon primljenog pogotka morao krenuti po izjednačenje, no gosti nisu uspjeli konkretizirati svoje pokušaje i vratiti se u utakmicu.

Premier League - Fulham v Hull City
Foto: Paul Childs

Gol pogledajte OVDJE.

Domaćinima je posao ipak bio otežan u sudačkoj nadoknadi, kada je Ryan Sessegnon dobio crveni karton pa je Fulham utakmicu završio s desetoricom. Hull, međutim, nije uspio iskoristiti brojčanu prednost i izbjeći poraz.

Tako Hull nakon sedam kola ima dvije pobjede, tri remija i dva poraza. Na tablici je na devetom mjestu, a očekivao se puno bolji rezultat protiv Fulhama koji je u utakmicu ušao kao zadnja momčad prvenstva.

Liverpool je nakon preokreta osvojio tri gostujuća boda pobjedom kod Brentforda od 2-1. Brentford je poveo u 44. minuti pogotkom Lewis-Potttera, ali je domaćin u nadoknadi prvog dijela ostao s igračem manje nakon isključenja Jarmoljuka.

S igračem više Liverpool je u nastavku okrenuo rezultat na svoju stranu. Prvo je Munoz izjednačio u 62. minuti, dok je Šveđanin Isak u 70. bio strijelac za gostujućih 2-1. Liverpool je skočio na peto mjesto ljestvice, dok je Brentford upisao prvi poraz i sada je šesti.

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