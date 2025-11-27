VIDEO Je li Dinamo oštećen protiv Lillea? Ovo je prekršaj zbog kojeg mu je poništen gol

Igrala se deveta minuta utakmice na čudesnom Pierre Mauroy stadionu u Lilleu. Josip Mišić proigrao je Matea Lisicu na desnoj strani, on je ubacio u peterac, a tamo je Mounsef Bakrar glavom pogodio lijeve rašlje! Navijači Dinama bili su u ekstazi, igrači skočili jedan drugome u zagrljaj, ali u tome trenutku oglasila se zviždaljka suca Johna Beatona. Procijenio je kako je Bakrar napravio prekršaj u napadu i poništio je gol.

Prigovarali su igrači Dinama, ali bez uspjeha, utakmica se nastavila. I zaista, situacija je poprilično sumnjiva. Bakrar je dotaknuo protivničkog stopera, ali bio je to minimalni kontakt i upitno je je li za prekršaj, no Škot je tako procijenio. Kako god bilo, situacija za kojom će 'modri' žaliti jer mogli su odmah na samom početku baciti na koljena francuski klub.

Nažalost, 11 minuta kasnije Lille je zatresao mrežu Ivana Filipovića. Dinamova obrana je ispala, Correia izašao sam na golmana i lakoćom ga matirao za vodstvo francuske momčadi (1-0).