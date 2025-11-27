Obavijesti

Sport

Komentari 6
DVOJBENA SITUACIJA

VIDEO Je li Dinamo oštećen protiv Lillea? Ovo je prekršaj zbog kojeg mu je poništen gol

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Je li Dinamo oštećen protiv Lillea? Ovo je prekršaj zbog kojeg mu je poništen gol
Foto: Sportklub

Dinamo gostuje kod Lillea u 5. kolu Europske lige, a 'modri' su već u devetoj minuti zatresli mrežu. Nažalost, gol je poništen zbog prekršaja u napadu

Igrala se deveta minuta utakmice na čudesnom Pierre Mauroy stadionu u Lilleu. Josip Mišić proigrao je Matea Lisicu na desnoj strani, on je ubacio u peterac, a tamo je Mounsef Bakrar glavom pogodio lijeve rašlje! Navijači Dinama bili su u ekstazi, igrači skočili jedan drugome u zagrljaj, ali u tome trenutku oglasila se zviždaljka suca Johna Beatona. Procijenio je kako je Bakrar napravio prekršaj u napadu i poništio je gol. 

Pokretanje videa...

Trening Dinama u Lilleu 02:25
Trening Dinama u Lilleu | Video: GNK Dinamo

Prigovarali su igrači Dinama, ali bez uspjeha, utakmica se nastavila. I zaista, situacija je poprilično sumnjiva. Bakrar je dotaknuo protivničkog stopera, ali bio je to minimalni kontakt i upitno je je li za prekršaj, no Škot je tako procijenio. Kako god bilo, situacija za kojom će 'modri' žaliti jer mogli su odmah na samom početku baciti na koljena francuski klub. 

Video pogledajte OVDJE 

Nažalost, 11 minuta kasnije Lille je zatresao mrežu Ivana Filipovića. Dinamova obrana je ispala, Correia izašao sam na golmana i lakoćom ga matirao za vodstvo francuske momčadi (1-0).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?
SVE O CEREMONIJI

Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija
Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu
DRAMA U LIGI PRVAKA

Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu

Perišić je zabio penal za vodstvo PSV-a u šestoj minuti, a nizozemski prvak slavio je čak 4-1. Arsenalu je pripao derbi kola protiv Bayerna, PSG i Spursi zabili su čak osam golova! Luda večer u Ligi prvaka
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Tragedija ih zbližila...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Tragedija ih zbližila...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025