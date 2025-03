VIDEO Novak Đoković se na terenu pojavio s natečenim okom. Evo o čemu je riječ...

Kraj je ožujka, a Novak Đoković (37) još čeka na prvu titulu u 2025. godini. Zvuči nerealno obzirom da je riječ o jednom od najvećih tenisača svih vremena i čovjeku koji je osvojio 24 Grand Slama i lovi 100. titulu u karijeri, ali biologija polako čini svoje.

Srpski tenisač dogurao je bez problema do finala Mastersa u Miamiju kojeg je igrao prvi put nakon šest godina, ali tamo mu se ispriječio Jakub Menšik (19), 54. tenisač svijeta koji ga je senzacionalno srušio nakon dva tie breaka.

Đoković i dalje igra na vrhunskoj razini. Kada je na svojim standardnim postavkama, malo tko na svijetu ga može pobijediti, ali je problem što je njegovo tijelo sve podložnije ozljedama i teže podnosi napore. Duži turniri ostavljaju traga na njemu pa je tako i u ovom finalu izgledao umorno i iscrpljeno. Iskoristio je to Čeh za najveću pobjedu u karijeri i skok za 30 pozicija na ATP ljestvica.

No, više od samog poraza, mnoge je zaintrigiralo ono što su vidjeli na Đokovićevom licu uoči meča. Naime, srpskom tenisaču desno oko bilo je natečeno.

Pojedinci su na društvenim mrežama otišli toliko daleko da su insinuirali da ga je netko udario šakom, ali to, naravno, nije istina. Riječ je o vanjskom ječmencu ili hordeolumu, odnosno infekciji Zeissovih lojnih žlijezda u podnožju trepavica. Može biti bolno i ako je oteklina ozbiljna pa i zamagliti vid, ali očito su Novak i njegov stožer procijenili kako može igrati. Stavio je kapi na zagrijavanju i oteklina mu je splasnula.

Foto: Geoff Burke/REUTERS

Je li mu to otežalo i je li to možda razlog poraza, nije poznato i nećemo saznati jer srpski tenisač nije govorio o tome nakon meča. Gospodski je čestitao Menšiku na velikoj pobjedi.

- Ne želim puno govoriti, ali moram nešto reći. Ovo je sjajan trenutak za njegov tim i obitelj. Boli me priznati, ali trenutno si bolji, nevjerojatno si igrao, servirao i napravio sjajan mentalni napor da ostaneš najbolji u teškim trenucima. To je fantastično i nešto što ćeš uspjeti ponoviti u godinama koje dolaze. Nadam se da ćeš mi jednom dopustiti da te pobijedim, jer pred tobom je puno godina. Svaka čast. Nikada nisam sretan kada izgubim, ali on je jedan od tih tenisača gdje sam sretniji kada izgubim, da budem iskren. Pratio sam ga još od trenutka kada je imao 15 ili 16 godina i pozvao sam ga, imali smo nekoliko dobrih treninga zajedno. Trenirao je u mom klubu u Beogradu i bilo je sjajno gledati ga kako se razvija. Već sam prije nekoliko godina vidio da će postati svjetski igrač - rekao je Đoković.