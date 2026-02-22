Obavijesti

VIDEO Je li Hajduk oštećen za penal protiv Rijeke? Pogledajte

Pitar Božičević
Je li Hajduk oštećen za penal protiv Rijeke?
Na usporenoj snimci se vidi da je kontakt između Zlomislića i Šege očigledan i da nikako nije riječ o simuliranju. Sudac Bel je mogao suditi ili ne suditi jedanaesterac, ali o simuliranju nema govora

Hajduk je dočekao Rijeku u 23. kolu HNL-a na Poljudu, a jedna je situacija u prvom poluvremenu izazvala kontroverze. Radi se o situaciji iz 13. minute u kojoj se našao Michele Šego

Napadač Hajduka utrčao je u prazan prostor i primio dubinsku loptu Livaje te izbio sam pred Zlomislićem. Išao je na dribling, ali je pao nakon kontakta s golmanom Rijeke, a sudac mu je pokazao žuti karton za simuliranje. Situaciju pogledajte OVDJE

Ipak, na usporenoj snimci se vidi da je kontakt između Zlomislića i Šege očigledan i da nikako nije riječ o simuliranju. Sudac Bel je mogao suditi ili ne suditi jedanaesterac, ali o simuliranju nema govora. 

