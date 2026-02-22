VIDEO Je li Hajduk oštećen za penal protiv Rijeke? Pogledajte

Hajduk je dočekao Rijeku u 23. kolu HNL-a na Poljudu, a jedna je situacija u prvom poluvremenu izazvala kontroverze. Radi se o situaciji iz 13. minute u kojoj se našao Michele Šego.

Napadač Hajduka utrčao je u prazan prostor i primio dubinsku loptu Livaje te izbio sam pred Zlomislićem. Išao je na dribling, ali je pao nakon kontakta s golmanom Rijeke, a sudac mu je pokazao žuti karton za simuliranje. Situaciju pogledajte OVDJE

Ipak, na usporenoj snimci se vidi da je kontakt između Zlomislića i Šege očigledan i da nikako nije riječ o simuliranju. Sudac Bel je mogao suditi ili ne suditi jedanaesterac, ali o simuliranju nema govora.