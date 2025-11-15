Obavijesti

VIDEO Je li Hrvatska drastično oštećena protiv Uzbekistana? Pogledajte ove dvije situacije

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Screenshot/MaxSport

Hrvatska U-17 reprezentacija ispala je od Uzbekistana u prvoj nokaut fazi Svjetskog prvenstva nakon raspucavanja jedanaesteraca. Ipak, dvije su sudačke kontroverzne odluke obilježile dvoboj. 

Prva se dogodila u 92. minuti kada se Kusanović našao u velikoj prilici u šesnaestercu suparnika, uspio se izboriti za udarac, ali očito je da ga je branič Uzbekistana sapleo po nogama. Naš je napadač pokazao pravi sporski duh i ostao na nogama, ali nije pomogla ni reakcija izbornika koji je ljubičastim kartonom tražio provjeru. Sudac je nakon iste ostao pri odluci da penala nema.

Spornu situaciju iz igre pogledajte OVDJE

Druga se sporna situacija dogodila u prvoj seriji raspucavanja, kada je golman Uzbekistana s obje noge napustio liniju i obranio udarac Kumara. Opet je sudac došao pregledati situaciju i opet je ostao pri svojoj odluci, iako je riječ o kršenju pravila što se tiče golmanovog poteza. 

Situaciju s raspucavanja pogledajte OVDJE od 02:55

Dogodila se i situacija u kojoj je glavni sudac utakmice pokazao Leonu Jakiroviću crveni karton misleći da je ranije imao žuti. Srećom, ubrzo je shvatio pogrešku i poništio tu odluku...

