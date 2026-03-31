VIDEO Je li ovo trebao biti penal za BiH? Pogledajte situaciju te gol za delirij na Bilinom polju...

BiH izjednačila protiv Italije u 79. minuti, ima igrača više i dominira! Zenica u deliriju, igraju se produžeci, ali sudac Turpin nije dosudio penal za BiH. Je li ispravno postupio?
Bosna i Hercegovina došla je do izjednačenja protiv Italije u 79. minuti. Sada ima igrača više i veće šanse za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Dugo je odoljevala Italija, ali je pokleknula nakon još jednog ubačaja. U Zenici je potpuni delirij, igrat će se produžeci, a BiH je dominirala pred kraj drugog dijela.
U 79. minuti ubacio je Dedić, Džeko je bio na lopti, ona se odbijala i pala pred Tabakovića u petercu. On ju je uspio ugurati u gol i "eksplodirao" je stadion u Zenici. Lopta je debelo prešla crtu, sudac je pokazao na centar i sada je sve otvoreno u produžecima. Italija ima igrača manje od 41. minute.
U 92. minuti stoper Italije, Mancini, je zagrlio Demirovića i srušio ga na zemlju, a VAR se nije javio. Odluka je jako granična i BiH je mogla dobiti penal u zadnjim minutama, ali ide se u produžetke. Velika odluka Clementa Turpina.
