KAOS U ZENICI

VIDEO Je li ovo trebao biti penal za BiH? Pogledajte situaciju te gol za delirij na Bilinom polju...

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Screenshot/SportKlub

BiH izjednačila protiv Italije u 79. minuti, ima igrača više i dominira! Zenica u deliriju, igraju se produžeci, ali sudac Turpin nije dosudio penal za BiH. Je li ispravno postupio?

Bosna i Hercegovina došla je do izjednačenja protiv Italije u 79. minuti. Sada ima igrača više i veće šanse za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Dugo je odoljevala Italija, ali je pokleknula nakon još jednog ubačaja. U Zenici je potpuni delirij, igrat će se produžeci, a BiH je dominirala pred kraj drugog dijela.

U 79. minuti ubacio je Dedić, Džeko je bio na lopti, ona se odbijala i pala pred Tabakovića u petercu. On ju je uspio ugurati u gol i "eksplodirao" je stadion u Zenici. Lopta je debelo prešla crtu, sudac je pokazao na centar i sada je sve otvoreno u produžecima. Italija ima igrača manje od 41. minute.

Gol pogledajte OVDJE.

U 92. minuti stoper Italije, Mancini, je zagrlio Demirovića i srušio ga na zemlju, a VAR se nije javio. Odluka je jako granična i BiH je mogla dobiti penal u zadnjim minutama, ali ide se u produžetke. Velika odluka Clementa Turpina. 

Situaciju pogledajte OVDJE.

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
U-21 Hrvatska - Turska 3-0: Ludi susret u Osijeku! Gosti idu kući s tri isključenja i tri gola u mreži
NA OPUS ARENI

U-21 Hrvatska - Turska 3-0: Ludi susret u Osijeku! Gosti idu kući s tri isključenja i tri gola u mreži

U-21 HRVATSKA - TURSKA. 'Vatreni' su odlično krenuli u utakmicu i zabili gol u četvrtoj minuti dodatka prvog dijela. Vodstvo je povećao Jagušić, a pobjedu potvrdio Mlačić u zadnjem napadu na susretu
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja

