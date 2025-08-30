VIDEO Jeziva scena u blizini Chelseajeva stadiona! Policija je uhitila maskiranog tinejdžera...

Neposredno nakon završetka prvenstvene utakmice između Chelseaja i Fulhama, ulice oko stadiona Stamford Bridge postale su poprište dramatične policijske akcije. Pripadnici londonske Metropolitan policije svladali su i uhitili 16-godišnjeg dječaka za kojeg se sumnjalo da nosi vatreno oružje i kreće se prema masi ljudi.

Policijska akcija usred gomile navijača

U subotu, samo nekoliko trenutaka nakon što su navijači počeli napuštati stadion poslije pobjede Chelseaja od 2-0, policija je zaprimila dojavu o "dječaku koji pokazuje oružje i hoda prema prenapučenom području". Reakcija je bila brza i odlučna.

Na videozapisima koji su se munjevito proširili društvenim mrežama vidi se kako tim uniformiranih policajaca obara osumnjičenog na tlo ispred stanice podzemne željeznice Fulham Broadway. Snimku možete pogledati OVDJE.

Tinejdžer, čije je lice bilo prekriveno balaklavom, svladan je i vezan lisičinama dok su mu policajci klečali na leđima i nogama. Prizor je bio zastrašujuć za stotine zbunjenih navijača koji su prolazili, dok je policija uspostavila kordon i pretraživala mladićeve torbe. Jedan od policajaca na snimci skida masku s lica uhićenog dječaka. Srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen.

Od nogometnog stadiona do Comic-Cona

Dok su se društvenim mrežama širile glasine o pokušaju masovne pucnjave, prava istina počela je izlaziti na vidjelo. Glasnogovornik Metropolitan policije potvrdio je da je 16-godišnjak uhićen zbog sumnje u posjedovanje imitacije vatrenog oružja.

- 16-godišnji dječak ostaje u policijskom pritvoru nakon što je uhićen zbog sumnje u posjedovanje imitacije vatrenog oružja. Nitko nije ozlijeđen u incidentu - stoji u službenom priopćenju.

Istraga je ubrzo otkrila vrlo vjerojatan motiv. Tinejdžer je, prema svemu sudeći, bio na putu za "London Anime & Gaming Con", konvenciju ljubitelja stripova, animea i videoigara koja se tog vikenda održavala u obližnjem Hammersmithu. Njegova odjeća i oprema, uključujući i realističnu repliku oružja, bili su dio kostima.

Neki izvori navode da je nosio odijelo s logotipom "Umbrella Corporation" iz popularnog serijala horor videoigara "Resident Evil". Iako je namjera bila bezazlena, nošenje tako realistične replike u javnosti, osobito na mjestu gdje se okuplja velik broj ljudi, predstavlja kazneno djelo u Ujedinjenom Kraljevstvu upravo zbog alarma i panike koju može izazvati.

Dezinformacije izazvale paniku na internetu

Incident je postao i primjer kako se dezinformacije brzo šire u digitalnom dobu. Jedna objava na društvenoj mreži X (bivši Twitter), koja je tvrdila da je "uhićen napadač koji je pokušao izvesti masovnu pucnjavu", u manje od pola sata prikupila je preko 200.000 pregleda, izazvavši nepotrebnu paniku.

Medijska kuća talkSPORT izvijestila je kako su im iz policije potvrdili da su takve spekulacije potpuno neistinite. Sam korisnik koji je objavio lažnu vijest kasnije je dodao pojašnjenje o mogućnosti da se radi o sudioniku Comic-Cona.