Bizarno! Napadač Chelseaja je sletio u München na potpis, ali su ga iznenada vratili u klub...

U jednom od najdramatičnijih preokreta ljetnog prijelaznog roka, transfer napadača Nicolasa Jacksona (24) iz Chelseaja u Bayern München propao je u posljednjem trenutku. Senegalski napadač već je sletio u München u subotu, 30. kolovoza, spreman za liječničke preglede i potpis ugovora, ali iz Londona je stigla šokantna vijest, transfer je otkazan.

Razlog? Nesretna ozljeda suigrača na Stamford Bridgeu koja je u potpunosti promijenila planove engleskog velikana. Tijekom cijelog tjedna činilo se kako je prelazak Nicolasa Jacksona u redove bavarskog diva gotova stvar. Senegalski napadač sve je dogovorio s minhenskim velikanom, a dva kluba su također finalizirala detalje jednogodišnje posudbe s opcijom otkupa, čime je otvoren put za Jacksonov dolazak u Bundesligu.

Foto: Rafal Oleksiewicz/PRESS ASSOCIAT

Sve je kulminiralo u subotu, kada je Jackson privatnim zrakoplovom sletio u München, gdje su ga već čekali predstavnici Bayerna. Očekivalo se da će tijekom vikenda obaviti sve formalnosti i biti predstavljen kao novo pojačanje momčadi. Međutim, sudbina je imala drugačije planove, a vijesti koje su stizale iz Londona pretvorile su očekivano slavlje u nevjericu i frustraciju.

Kobna ozljeda na Stamford Bridgeu

Dok je Jackson putovao prema Njemačkoj, njegov klub Chelsea igrao je prvenstvenu utakmicu protiv Fulhama. Upravo je taj dvoboj postao epicentar drame. U prvih 15 minuta utakmice, mladi napadač Liam Delap pretrpio je tešku ozljedu tetive koljena i morao je napustiti travnjak. Prve prognoze nisu bile optimistične, a to je nakon susreta potvrdio i trener Chelseaja, Enzo Maresca, koji je potvrdio kako će engleski napadač propustiti između šest do osam tjedana.

Foto: Rafal Oleksiewicz/PRESS ASSOCIAT

Ova je ozljeda stvorila paniku u redovima londonskog kluba. Suočeni s nedostatkom dubine u napadu, navijači su putem društvenih mreža odmah počeli apelirati na upravu da zaustavi odlazak Jacksona.

Chelsea povlači ručnu, Bayern ostao kratkih rukava

Uprava Chelseaja reagirala je munjevito. Uvidjevši da bi odlazak još jednog napadača bio prevelik rizik za ambicije kluba u novoj sezoni, donijeli su hitnu i drastičnu odluku, posudba Nicolasa Jacksona u Bayern se otkazuje. Odluka je priopćena njemačkom klubu i samom igraču dok se on još nalazio u Münchenu, čekajući daljnje upute, javlja insajder David Ornstein.

Ovaj neočekivani rasplet ostavio je Bayern u izuzetno teškoj poziciji, bez planiranog pojačanja u samoj završnici prijelaznog roka. Jackson se, umjesto na potpis ugovora, morao vratiti u London, gdje ga sada čeka neizvjesna budućnost i borba za mjesto u momčadi koju je samo nekoliko sati ranije trebao napustiti.