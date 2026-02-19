Obavijesti

Sport

Komentari 0
INCIDENT NA IGRAMA

VIDEO Jezivi trenutak u Italiji! Skijaški skakač naletio je na puhača lišća tijekom zaleta...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Jezivi trenutak u Italiji! Skijaški skakač naletio je na puhača lišća tijekom zaleta...
Foto: Eurosport/screenshot

Stroj je zakačio Loomisa za rame i iako mu je ogrebao uniformu, nije uzrokovao nikakvu bol, dok se uspio odraziti i skočiti u ionako vrlo teškim uvjetima na skakonici jer je padao gust snijeg

Admiral

Američki predstavnik u nordijskoj kombinaciji Ben Loomis skoro je nastradao kada je prilikom zaleta za skok na velikoj skakaonici zakačio puhač lišća, kojeg jedan od volontera nije uspio na vrijeme skloniti.Puhači lišća korišteni su tijekom natjecanja u skijaškim skokovima za čišćenje naleta rastresitog snijega, a redovi redara postavljeni su duž staze kako bi upravljali opremom između skokova.

Stroj je zakačio Loomisa za rame i iako mu je ogrebao uniformu, nije uzrokovao nikakvu bol, dok se uspio odraziti i skočiti u ionako vrlo teškim uvjetima na skakonici jer je padao gust snijeg. Neobičan incident također nije uznemirio Loomisa, koji je završio na sedmom mjestu. 

"Nažalost, jedan od volontera je malo prekasno maknuo svoj puhač lišća s puta, ali oni su ljudi i stvari se mogu dogoditi", rekao je za Reuters.

Loomisu je ponuđena prilika da ponovi skok, ali je odustao dijelom zbog pogoršanja snježnih uvjeta koji su mogli usporiti zalet.

"I dalje sam bio prilično zadovoljan skokom i imao sam priliku napraviti novi skok, ali sam odlučio da se uvjeti vjerojatno pogoršavaju i da je to mentalno bio moj natjecateljski skok, pa sam bio zadovoljan s njim“, rekao je hrabri Amerikanac.

Ekipnu kombinaciju su osvojili Norvežani, a Amerikanci su završili kao sedmi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
Neće ga biti na MAXSportu: HT prekinuo suradnju s Jeličićem!
VIŠE NIJE STRUČNI KOMENTATOR

Neće ga biti na MAXSportu: HT prekinuo suradnju s Jeličićem!

S obzirom na pravne radnje koje su pokrenute protiv sportskog komentatora Joška Jeličića odlučili smo zaustaviti našu poslovnu suradnju, javili su. Tako više neće biti u emisijama MAXSporta
VIDEO Milan - Como 1-1: Modrić i Baturina podijelili bodove. Gosti poveli, Leao lobom donio egal...
SERIE A

VIDEO Milan - Como 1-1: Modrić i Baturina podijelili bodove. Gosti poveli, Leao lobom donio egal...

U prvom dijelu je Nico Paz doveo Como u vodstvo nakon greške Maignana. Čvrsto se igralo kroz cijeli susret, a u drugom dijelu je Leao prekrasnim lobom izjednačio. Modrić i Baturina odigrali su cijeli susret

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026