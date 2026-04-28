VIDEO Jokić provicirao nakon pobjede. Pogledajte što je radio

Nikola Jokić briljirao je u petoj utakmici prve runde NBA doigravanja između Denver Nuggetsa i Minnesota Timberwolvesa. Momčad iz Colorada slavila je 125-113 u Ball Areni i smanjila na 3-2 u seriji, no pred njima je i dalje težak zadatak, šesta utakmica igra se u Minnesoti.

Jokić je upisao triple-double, već 23. u doigravanju tijekom svoje karijere i tako se dodatno približio rekorderu Magicu Johnsonu (30), a utakmicu je završio s 27 koševa, 12 skokova i 16 asistencija uz 60 posto šuta (9/15).

Foto: Isaiah J. Downing

Inače, NBA je kaznio srpskog košarkaša s 50.000 dolara zbog sukoba koji se dogodio na kraju četvrte utakmice. Iako je izbjegao suspenziju, Jokić je dobio udarac po džepu nakon što je gurnuo protivničkog igrača Jadena McDanielsa, koji je prekršao "nepisano pravilo" te zabio koš u umirujućim trenucima utakmice.

Jokić je, zato, imao spreman odgovor u petoj utakmici. Dok su Nuggetsi imali osiguranu pobjedu, Jokić je držao loptu na sredini terena. Umjesto da mirno pričeka kraj, lažirao je dodavanje prema igraču Timberwolvesa, povukao loptu natrag i počeo podrugljivo plesati s jedne strane na drugu dok su frustrirani protivnici nemoćno pokušavali doći do lopte. Bio je to potez kojim je istovremeno trošio preostalo vrijeme i ismijavao suparnike.