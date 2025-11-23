Obavijesti

Sport

Komentari 1
IVAN BERTIĆ ZA 24SATA PLUS+

Dvostruki je europski i svjetski prvak, a ocu pomaže raditi s drvima: 'To me očvršćuje'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 6 min
Dvostruki je europski i svjetski prvak, a ocu pomaže raditi s drvima: 'To me očvršćuje'
Foto: Igor Kralj, Pixsell/Privatna arhiva

Ivan Bertić osim što je vrhunski kickboksač i Muay Thai borac, prošle godine proglašen je najboljim sportašem grada Zagreb, studira na Kineziološkom fakultetu, a educira i mlade kadete u policiji

Koliko je Mirko 'Cro Cop' Filipović (51) učinio za promicanje Hrvatske u svijetu, nemjerljivo je. Na Dalekom istoku njegov nadimak i dalje je sinonim za Hrvatsku. U Japanu ga obožavaju ponajprije zbog njegova legendarnog high-kicka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!
HAT-TRICK FRUKA

VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!

Hrvatski prvak bio je nevjerojatno efikasan i sa pet udaraca u okvir gola zabio pet golova! Livaja nije ulazio u igru za goste koji ostaju vodeća momčad lige, ali sa samo bodom više od Dinama. Fruk je zabio hat-trick
FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti

Supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025