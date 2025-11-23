Ivan Bertić osim što je vrhunski kickboksač i Muay Thai borac, prošle godine proglašen je najboljim sportašem grada Zagreb, studira na Kineziološkom fakultetu, a educira i mlade kadete u policiji
Dvostruki je europski i svjetski prvak, a ocu pomaže raditi s drvima: 'To me očvršćuje'
Koliko je Mirko 'Cro Cop' Filipović (51) učinio za promicanje Hrvatske u svijetu, nemjerljivo je. Na Dalekom istoku njegov nadimak i dalje je sinonim za Hrvatsku. U Japanu ga obožavaju ponajprije zbog njegova legendarnog high-kicka.
