VIDEO Joshua divlja na cesti, navijači bijesni: 'Pa sjeti se one nesreće, zar ništa nisi naučio?'

Anthony Joshua je na svojim društvenim mrežama objavio video kako luduje s prijateljima na cesti. U Dominikanskoj Republici se utrkivao autima za golf. To je samo nekoliko mjeseci nako stravične prometne nesreće u Nigeriji u kojem su mu poginuli prijatelji. Upravo su ga navijači na to upozorili jer je zaista strašno da divlja na cesti nakon takve nesreće.

"Gubitak dvojice prijatelja u prometnoj nesreći trebao bi te natjerati da više cijeniš vlastitu sigurnost, ali i sigurnost drugih sudionika u prometu. Ali dobro, svatko ima svoje", "Hajde, AJ, ne možeš se sada upuštati u ovakve stvari, brate", "Život bi nas trebao naučiti poneku lekciju, pogotovo ako smo dovoljno mudri da je prihvatimo, zar ne?", "Zar ništa nisi naučio", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, u prosincu 2025. godine, samo deset dana nakon pobjede nad Jakeom Paulom, Joshua je putovao u posjet rodbini u Nigeriji. Na autocesti blizu Lagosa, automobil u kojem se nalazio udario je u zaustavljeni kamion. Nesreća je bila kobna za Sinu Ghamija, Joshuina dugogodišnjeg trenera za snagu i kondiciju, te Latifa "Latza" Ayodelea, osobnog trenera i prijatelja.

Samo nekoliko sati prije nesreće, Joshua je na Instagramu objavio snimku na kojoj s Ayodeleom igra stolni tenis. Desna strana vozila, gdje su sjedili, bila je potpuno smrskana. Joshua je zadobio ozljede rebara i bio dva dana u bolnici. U emotivnoj objavi opisao ih je kao "divove koji su ga štitili". "Izgubio sam ljude i prije", priznao je. "Ali mislim da nikad na ovakav način. Moju lijevu i desnu ruku… Bili su vrlo važni članovi tima, prijatelji i moja dva brata."

Anthony Joshua races his friends in golf carts in the Dominican Republic. pic.twitter.com/WzAizzPHs6 — FearBuck (@FearedBuck) August 19, 2026

Tragedija je ostavila dubok trag na Joshui, koji priznaje da sada na život gleda drugačije. Joshua je naglasio važnost zadržavanja prisebnosti, unatoč velikoj boli.

​- Teško je, ali ako dopustite da vas to uništi, uništit će vas. Toliko ljudi prolazi kroz isto. Morate se poniziti i ne činiti da se sve vrti oko vas. Cijeli svijet se, nažalost, ne zaustavlja zbog moje situacije. Moram se držati. Kad bih dopustio da me to shrva, vjerojatno bih poludio. Jako boli, ali morate ostati prisebni.

Njegov promotor Barry Hearn vjeruje da je Joshua pronašao novu svrhu, rekavši kako boksač ima osjećaj "da je pošteđen s razlogom".

Joshuin povratak u ring u srpnju 2026. protiv Albanca Kristiana Prenge u Saudijskoj Arabiji bio je sve samo ne rutinski. Meč se pretvorio u triler kada je Prenga šokirao svijet boksa, pogodivši Joshuu desnim aperkatom i srušivši ga već u 19. sekundi prve runde. Kasnije u rundi, nakon serije udaraca, Joshua je ponovno bio na podu.

Bivši prvak izgledao je uzdrmano, no uspio je preživjeti do zvona. U drugoj rundi, oporavljeni Joshua pokazao je svoju razornu snagu i snažnim udarcima nokautirao Prengu, osiguravši pobjedu. Ova pobjeda ponovno je otvorila vrata dugo očekivanom okršaju s Tysonom Furyjem, borbi koju boksački svijet iščekuje godinama. Čini se da bi se meč napokon mogao održati u studenom 2026. godine. Nakon što je Fury pobijedio Arslanbeka Mahmudova, javno je prozvao Joshuu, koji je meč pratio iz publike. Joshua je odgovorio potvrdno: "Ugovori će biti poslani. Proći ćemo kroz detalje i vjerojatno ćete nas vidjeti u ringu sljedeće."

*uz korištenje AI-a