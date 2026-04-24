VIDEO Josip Juranović asistirao u novom porazu Union Berlina

Piše HINA, Petar Božičević,
Nogometaši Leipziga pobijedili su u petak u prvoj utakmici 31. kola njemačkog prvenstva Union Berlin 3-1 i približili se za dva boda drugoplasiranoj Borussiji Dortmund.

Leipzig je u prvom poluvremenu vodio 2-0 zahvaljujući golovima Romula i Maxa Finkgräfea. Ridle Baku je u drugom poluvremenu povećao vodstvo na 3:0, a utješni gol za goste postigao je Danilho Doekhi na asistenciju Josipa Juranovića. Asistenciju pogledajte OVDJE.

Drugi je ovo poraz Marie-Louise Eti na klupi Uniona. Podsjetimo, ona je prva žena na klupi jednog kluba u Bundesligi. 

Bayern, koji je osigurao novi naslov u prethodnom kolu, u subotu će igrati u Mainzu, dok će Dortmund u nedjelju igrati protiv Freiburga. Union Berlin je 11. s 32 boda.

