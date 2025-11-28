VIDEO Juri, Zubo! Pogledajte sjajnu izvedbu hrvatskog skijaša za postolje u SAD-u

Posljednji put stao je na postolje u siječnju 2024. godine u Adelbodenu, a od tada, mjesto među najbolja tri skijaša stalno mu je izmicalo. Nekoliko je puta bio četvrti i peti, uvijek među najboljima, ali nikako da se popne na tu stepenicu koja je cilj svakome tko stane na skije.

Nakon gotovo dvije godine, u američkom Cooper Mountainu sve se poklopilo. Prva vožnja Filipa Zubčića nije bila idealna, bio je tek 13., ali onda je u nastavku pokazao klasu. Protutnjao je stazom i na kraju došao do trećeg mjesta u drugom veleslalomu ove sezone!

Foto: Michael Madrid/REUTERS

Prvi je bio Stefan Brennsteiner s čak sekundom prednosti, za prvu pobjedu u karijeri, a drugi je završio Filipov veliki suparnik Henrik Kristoffersen koji je imao zaostatak od 95 stotinki. To mu je 13. postolje u karijeri, četiri puta je bio treći, šest puta drugi, a triput je pobijedio.

Jako dugo se naš najbolji skijaš borio s povratkom u staru formu, nešto je falilo, a u SAD-u je konačno sve sjelo na svoje mjesto. Nadamo se da će to biti i veliki poticaj da u istom ritmu nastavi u ostatku sezone...

Ako ste kojim slučajem propustili, Filipovu sjajnu izvedbu možete pogledati OVDJE.