Tko je Jutta Leerdam? Zaručnica Jakea Paulea zaludjela je svijet

Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27) nova je olimpijska pobjednica. Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu osvojila je zlatnu medalju u utrci na 1000 metara, i to s novim olimpijskim rekordom. U ledenoj dvorani Milano Speed Skating Stadium, ispunjenoj do posljednjeg mjesta navijačima u prepoznatljivoj narančastoj boji, Leerdam je u ponedjeljak ispisala povijest.

Kroz cilj je proletjela u vremenu 1:12,31, čime je za gotovo cijelu sekundu srušila prethodni olimpijski rekord i osvojila svoje prvo olimpijsko zlato. Prije četiri godine u Pekingu morala se zadovoljiti srebrom, no ovoga puta nitko joj nije mogao stati na put. Iza sebe je ostavila sunarodnjakinju Femke Kok na drugom mjestu i Japanku Miho Takagi, braniteljicu naslova, koja je osvojila broncu.

Dok je Jutta slavila na ledu, kamere su se usmjerile na tribine, gdje je njezin zaručnik, youtuber i boksač Jake Paul, ogrnut nizozemskim šalom, brisao suze radosnice.

Njihova veza privlači ogromnu pažnju medija, a Paul je u Milano stigao isključivo kao njezina podrška, potvrdivši koliko mu znači njezin uspjeh. Leerdam nakon utrke nije skrivala emocije, a poljupce je slala upravo prema njemu.

Fenomen izvan ledene staze

Dok je na ledu beskompromisna pobjednica, Jutta Leerdam izvan njega je globalni fenomen. S više od pet milijuna pratitelja na Instagramu, najpopularnija je brzoklizačica u povijesti. Njezin status nadilazi sport; ona je modna ikona koja je radila kampanje za svjetske brendove poput Nikea i Skimsa, brenda u vlasništvu Kim Kardashian.

Foto: Yves Herman

Poznata je po svom besprijekornom izgledu i prepoznatljivom "eyelineru" koji nosi čak i tijekom natjecanja, što je postalo njezin zaštitni znak. Visoka je 181 centimetar, što joj daje specifičnu snagu i prednost na ledu, ali i izgled supermodela koji privlači sponzore.

Ipak, u domovini je ponekad na meti kritika. Nedavno je izazvala kontroverzije jer je na Igre u Milano doputovala privatnim zrakoplovom, odvojeno od ostatka nizozemske reprezentacije, a uoči ključne utrke odbila je razgovarati s novinarima. Odgovor je, na kraju, dala tamo gdje je najvažnije, a to je na ledu.

Ljubav koja intrigira svijet

Veza s Jakeom Paulom lansirala ju je u stratosferu globalne popularnosti. Par je svoju vezu potvrdio u travnju 2023. godine, nakon što su se upoznali preko Instagrama. Zaruke su uslijedile u ožujku 2025. godine na romantičnom putovanju u Svetoj Luciji, a Paul je priznao kako je bio nervozniji dok ju je prosio nego prije bilo kojeg boksačkog meča.

Foto: Instagram

Paul, koji je i sam izgradio sportsku karijeru nakon ogromnog uspjeha na YouTubeu, često ističe koliko mu Jutta znači kao podrška. Priznao je da mu je pomogla prebroditi teške trenutke nakon poraza u ringu i da ga njezina radna etika inspirira da i sam postane svjetski prvak. Njihov cilj je, kako je rekao, postati prvi par u povijesti koji istovremeno drži titule svjetskih prvaka u svojim sportovima.

Rođena 30. prosinca 1998. godine u nizozemskom gradiću 's-Gravenzande, Leerdam je svoj sportski put započela u hokeju na travi, koji je trenirala osam godina. Brzom klizanju okrenula se s 11 godina i ubrzo pokazala nevjerojatan talent.

Foto: Yves Herman

Prije olimpijskog zlata u Milanu, u svojoj bogatoj kolekciji već je imala 12 medalja sa svjetskih prvenstava, od čega šest zlatnih. Bila je svjetska prvakinja na 1000 metara 2020. i 2023. godine, a 2022. postala je i ukupna pobjednica Svjetskog sprinterskog prvenstva.

Poznata je po samostalnosti i hrabrosti da ide svojim putem, pa je tako jedno vrijeme trenirala izvan tradicionalnog nizozemskog sustava, osnovavši vlastiti tim s bivšim partnerom. Nakon trijumfa na 1000 metara, Leerdam se u Milanu priprema za novi izazov – utrku na 500 metara, gdje također slovi za jednu od glavnih favoritkinja za medalju.