VIDEO Juventus srušio Atalantu i zauzeo mjesto koje vodi u LP

Juventus je kao gost ostvario važnu pobjedu protiv Atalante u Bergamu, u zadnjoj subotnjoj utakmici 32. kola talijanske Serie A, a tri boda momčadi iz Torina donio je Jeremie Boga golom u 48. minuti.

Juventus je sa 60 bodova privremeno skočio na četvrto mjesto, posljednje koje vodi u Ligu prvaka, potisnuvši Como, koji ima 58 bodova, na petu poziciju. Šesta je Roma s 57 bodova, a Atalanta je večerašnjim porazom ostala na sedmom mjestu s 53 boda te je malo vjerojatno da još može izboriti mjesto u Ligi prvaka za sljedeću sezonu.

Mario Pašalić je za domaću momčad igrao od 72. minute. Vodeći Inter ima 72 boda, sedam više od Napolija, a devet više od Milana koji je večeras s 3-0 poražen na San Siru, a pobijedio ga je Udinese.