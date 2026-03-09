VIDEO K-VAR u njemačkoj ligi: Sudac gledao penal, kad ono...

Nevjerojatna scena s utakmice druge njemačke nogometne lige. Incident koji spaja drsku navijačku sabotažu, tehnološki kvar i iznimnu sudačku snalažljivost zbio se tijekom utakmice između Preussena iz Münstera i Herthe iz Berlina (1-2). Sve je počelo kada je sudac trebao provjeriti potencijalni penal u korist gostujuće momčadi Josipa Brekala (igrao 90 minuta) u nadoknadi prvog poluvremena.

Dok se kretao prema monitoru uz teren kako bi pregledao spornu situaciju, dogodilo se nešto što se rijetko viđa, nestalo je slike na VAR monitoru. Ubrzo je postalo jasno da nije riječ o tehničkoj grešci, već o namjernom činu. Navijači su, u pokušaju da spriječe odluku protiv svoje momčadi, jednostavno iščupali kabel za napajanje.

Foto: Bernd Thissen/DPA

Snalažljivost u centru kaosa

Dok tehničko osoblje u žutim prslucima panično pokušava ponovno spojiti kabele, sudac je ostavljen bez ključnog alata za donošenje odluke. Međutim, tu na scenu stupa njemačka organiziranost i sudački profesionalizam. Iako monitor na stadionu nije radio, VAR soba u Kölnu, udaljena stotinama kilometara, nesmetano je nastavila s analizom snimke. Nakon što su utvrdili da je prekršaj zaista postojao, javili su glavnom sucu odluku. On je tada, bez mogućnosti da sam pogleda snimku na terenu, uzeo mikrofon i preko stadionskog razglasa mirno i jasno objasnio situaciju cijelom stadionu.

​- Provjerili smo mogući prekršaj. Igrač Münstera s brojem 24 jasno je udario protivnika u potkoljenicu. Odluka je kazneni udarac i žuti karton - objavio je sudac, a njegove su riječi odjekivale stadionom dok su navijači Münstera negodovali.

Penal je realizirao Fabian Reese, izjednačio je u prvoj minuti nastavka Jannis Heuer, a pobjedu Berlinčanima vrijednu tri boda i šestog mjesta donio je Marten Winkler u 94.

Reakcije oduševile nogometni svijet

Umjesto uobičajenih rasprava o ispravnosti sudačkih odluka, korisnici su masovno hvalili profesionalnost i transparentnost njemačkih sudaca. Mnogi su isticali kako je jasnoća komunikacije putem razglasa nešto što bi druge lige trebale usvojiti. Jedan od najpopularnijih komentara sažeo je dojam mnogih: "Čuti njemački preko razglasa dok se čuje navijanje s tribina jednostavno zvuči drugačije". Drugi su se šalili na račun neuspjele sabotaže.