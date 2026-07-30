VIDEO Kad Gattuso podivlja: Sukobio se s igračem Lazija pa ga potjerao s treninga...

Nakon debakla na klupi talijanske reprezentacije, s kojom nije uspio izboriti Svjetsko prvenstvo, Gennaro Gattuso se prvi put nakon jednogodišnjeg mandata u Hajduku vratio u klupski nogomet. Preuzeo je talijanskog velikana Lazio s ciljem da ga vrati u vrh Serie A nakon što je prethodnih godina upao u prosječnog talijanskog nogometa. I njegov mandat počeo je baš u njegovom stilu, onako "gattusovski".

Bio je temperamentan, žustar i direktan kao igrač, a ništa nije drukčiji niti kao trener. Osjetio je to na svojoj koži veznjak Lazija Kenneth Taylor. Na jednom od treninga Gattuso je poludio na njega i potjerao ga u svlačionicu.

‼️Kenneth Taylor è stato allontanato dall’allenamento di questa mattina, dopo un battibecco con Gattuso.#RadioLaziale#SSLazio pic.twitter.com/KcMBG4GeHn — Radio Laziale (@RadioLaziale) July 30, 2026

Nizozemski veznjak se tijekom treninga požalio na čvrst i prljav prekršaj suigrača. Gestikulirao je prema Gattusu zašto nije svirao prekršaj, a bivši trener Hajduka je na to poludio. Prekinuo je trening, ušao u verbalni sukob sa svojim igračem pa mu pokazao da napusti jutarnji trening. Taylor je skinuo marker i odšetao.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nizozemac je najskuplji igrač Lazija, vrijedi 25 milijuna eura i jasno je kako će čelnici kluba napraviti sve kako bi pomirili Taylora i Gattusa. Kako god, sukob ponajboljeg igrača i trenera još malo će poremetiti ionako ne baš bajnu atmosferu u rimskom klubu.

Nije ovo ništa novo kada je u pitanju legendarni Talijan. Slične situacije imao je i u Hajduku, gdje se sukobljavao s Leonom Dajakuom i Yassineom Benrahouom.