VIDEO Kad te ponesu emocije: Evo kako je komentator HTV-a doživio Budimirov gol Panami

Marco Pašalić fenomenalno je petom proigrao Josipa Stanišića, on je oštro s desne strane zavrnuo na peterac, a tamo je Ante Budimir postavio koljeno i Hrvatska je zabila pobjednički gol protiv Paname u Torontu (1-0), ostala živa u borbi za nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, a možda je već i osigurala.

Bio je to trenutak oduševljenja za barem 25.000 hrvatskih navijača na BMO Fieldu u kanadskom velegradu, ali i za komentatora HTV-a Luku Petrinca koji je s lica mjesta pratio dvoboj.

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- Moramo što brže okretati strane kako bi se negdje otvorila pukotina. Evo je, sad se baš otvorila po ovoj desnoj strani. Stanišić, Stanišić, Stanišić, Budimiiir! 1-0, 54. minuta, Hrvatska vodi u Torontu! Čekali smo i dočekali da se otvori, i otvorilo se po ovoj lijevoj strani Paname! Centaršut Stanišića, i Budimir je u pravom mjestu u pravo vrijeme. I Hrvatska vodi 1-0 - vikao je Petrinec u prijenosu.

Video gola Hrvatske i komentara Petrinca pogledajte OVDJE.

Luka Petrinec rodom je iz zagrebačke Dubrave, otac mu je televizijski montažer, a diplomirao je novinarstvo 2010. na preddiplomskom studiju na VERN-u. Došao je na HTV prvo na studijsku praksu i nastavio raditi kao vanjski suradnik, a od 2012. je postao dio sportske redakcije. S obzirom na to da je Marko Šapit voditelj i urednik emisije Americana iz Zagreba, Petrincu je prepustio čast komentiranja utakmica "vatrenih" na Mundijalu.