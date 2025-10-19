Obavijesti

VIDEO Kakav majstor: Andrej Kramarić sjajno asistirao pa zabio gol pet minuta kasnije!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Hrvatski reprezentativac imao je loptu na nekih 30-ak metara od gola domaćina, podigao glavu i vidio utrčavanje Tourea u prostor pa ga briljantno proigrao

St. Pauli je dočekao Hoffenheim u sedmom kolu Bundeslige. U prvom dijelu mreže su mirovale, a onda su gosti u 54. minuti došli do vodstva i to nakon fantastične asistencije Andreja Kramarića

Hrvatski reprezentativac imao je loptu na nekih 30-ak metara od gola domaćina, podigao glavu i vidio utrčavanje Tourea u prostor pa ga briljantno proigrao. Suigrač nije imao težak zadatak. 

U 59. je Hoffenheim zabio i drugi gol, a ovog se puta Kramarić i sam upisao u strijelce. Dočekao je povratnu loptu Coufala na kakvih 10-ak metara od gola i precizno pogodio suprotan kut. 

Gol i asistenciju Kramarića pogledajte OVDJE

Hrvatu je ovo bio drugi gol u Bundesligi u ove sezone te prva asistencija. 

