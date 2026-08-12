VIDEO Kakav majstor! Baturina slomio dvojicu braniča Arsenala pa sjajno zabio. Pogledajte gol

Martin Baturina je u svom prvom nastupu nove sezone nastavio gdje je stao. u U prijateljskom dvoboju protiv Arsenala na Emiratesu hrvatski veznjak postigao je sjajan gol za 1-1 i tako obilježio svoj prvi nastup u pripremama.

Arsenal je poveo u 33. minuti nakon velike pogreške vratara talijanske momčadi, a zabio je Lewis-Skelly, no Como je do izjednačenja stigao pred kraj prvog poluvremena. Baturina je primio loptu, sjajnim potezom prošao između Thea Juliennea i 16-godišnjeg Maxa Dowmana, a zatim snažnim udarcem zatresao mrežu za erupciju oduševljenja na klupi talijanske momčadi. Fenomenalan prolaz i neobranjiv udarac.

Gol pogledajte OVDJE.

Za hrvatskog reprezentativca ovo je ujedno bio prvi susret u novoj sezoni. Baturina je dosad bio na odmoru nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, pa mu je utakmica protiv londonskog velikana bila svojevrsni povratak u natjecateljski ritam.

Susret je završio 1-1 pa se išlo u raspucavanje. Za Como je Ivan Smolčić promašio jedanaesterac te je Arsenal na kraju pobijedio.