VIDEO Kakav majstor! Hokejaš Siska zabio nevjerojatan gol

Hokejaši Siska ostvarili su sjajnu i veliku pobjedu u talijanskoj Egni (Južni Tirol) u gostima kod Unterland Cavaliersa. Siščani su slavili s 5-0 te tako ostvarili drugu pobjedu u Alps Hockey League nakon dva kola. Gosti iz Hrvatske su apsolutno briljirali na utakmici, a nevjerojatan gol postigao je Ukrajinac Bogdan Panasenko za 4-0.

Sisački "Vitezovi" su prvu trećinu završili vodstvom od 2-0 i tako okrunili svoju dominaciju. U drugoj trećini nije bilo golova, a onda su momci iz Siska dovršili posao u zadnjoj dionici. Zabili su za 3-0, a onda je Ukrajinac napravio potez sezone. S pakom je krenuo iza gola, podigao ga na palicu ze zakucao u gornji kut protivničkog gola. Ovaj potez u hokeju zovu "Michigan" i jako ga je teško izvesti, tako da je ovaj gol posebno zaludio zaljubljenike u hokej.

Hokejaši iz Siska su u prvom kolu pobijedili Red Bull Juniorse 4-5 nakon raspucavanja te su nakon dva kola drugi na tablici s pet osvojenih bodova. U sljedećem kolu Siščani će igrati kod kuće protiv Bregenzerwalda.