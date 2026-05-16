Džeko otkrio vezu s Hrvatskom i Dubrovnikom: 'Osjećam se kao kod kuće već gotovo 20 godina'

U nedjelju u 15.30 sati počinje posljednje, 34. kolo Bundeslige, a svih devet utakmica igra se istovremeno. Na začelju ljestvice bit će prava drama jer Wolfsburg, Heidenheim i St. Pauli ulaze u zadnje kolo izjednačeni na 26 bodova. Samo 16. mjesto donosi spas kroz kvalifikacije za ostanak, a dva kluba izravno ispadaju u drugu ligu.

Wolfsburg trenutačno drži najpovoljniju poziciju zahvaljujući boljoj gol razlici, ali igra izravni dvoboj s St. Paulijem, dok Heidenheim kod kuće dočekuje rasterećeni Mainz. Situaciju svog bivšeg kluba komentirao je Džeko, koji je s reprezentacijom Bosne i Hercegovine izborio SP, a sa Schalkeom Bundesligu.

- To je vrlo teška i tužna situacija. Mislim da Wolfsburg ne zaslužuje biti u takvom položaju, ali istovremeno, sami su si krivi. Ponekad ni ne pomislite da se ovako nešto može dogoditi kad imate takvu momčad, ali u nogometu se stvari odvijaju jako brzo - rekao je Džeko.

Ipak, vjeruje da Wolfsburg ima kvalitetu za opstanak.

- Ako pobijede, idu u doigravanje i imaju kvalitetu da izbjegnu ispadanje. Ako to učine, sve će biti u njihovim rukama - dodao je.

Schalke je za Džekin intervju organizirao posebnu konferenciju za medije, a 38-godišnji napadač otkrio je i zašto je izabrao upravo taj klub.

- U siječnju sam htio igrati više i htio sam pomoći velikom klubu da se vrati tamo gdje pripada. Znao sam kakva je druga Bundesliga, postoji intenzitet, sjajni stadioni i rasprodane tribine. Svaka utakmica bila je 50-50, nikada ne možete biti sigurni u pobjedu - objasnio je svoju odluku.

Prisjetio se i prvog SP-a s Bosnom u Brazilu 2014.

- Za nas je to bilo prvo veliko natjecanje, u zemlji nogometa. Prvu utakmicu igrali smo protiv Argentine na Maracani. Nedostajalo je samo da prođemo dalje, ali nismo imali sreće. Sada sam najstariji u reprezentaciji i kapetan, što je velika odgovornost. Sretan sam jer sam mogao pomoći mladima da dođu do SP-a, te zadnje dvije utakmice protiv Walesa i Italije promijenile su im živote - napomenuo je Džeko.

Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Otkrio je i posebnu vezu s Hrvatskom te što je zapravo bilo s pričom o Hajduku.

- Ja se u Hrvatskoj osjećam kao kod kuće već skoro 20 godina. Stalno idem u Dubrovnik. Poslije utakmice s Italijom zvali su me Livaković, Perišić, Pongračić, Modrić i čestitali. To je pravi put za našu regiju - rekao je, a potom se osvrnuo i na priče o Hajduku.

- Smatram da to nije bilo toliko realno. Prije par godina imao sam ugovor s Fenerbahçeom. U zadnje vrijeme dosta se čujem s Rakitićem i znam što se događa u Hajduku. Sigurno je da je njihovo čekanje na titulu već preveliko, nadam se da mogu krenuti pravim putem i vratiti osmijeh navijačima - zaključio je 'bosanski dijamant'.

