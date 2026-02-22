Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAO RONALDINHO

VIDEO Kakva čarolija Gabriela Vidovića! Pogledajte dribling

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kakva čarolija Gabriela Vidovića! Pogledajte dribling
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

VARAŽDIN - DINAMO 0-4 Dinamo demolirao Varaždin 4-0 Vidović čarobnim potezom očarao publiku i komentatora. Sada "modri" mirno čekaju derbi Hajduka i Rijeke

Admiral

Dinamo je uvjerljivo pobijedio Varaždin 4-0 u 23. kolu i pobjegao Hajduku na osam bodova prednosti. Dva puta je zabio Miha Zajc, jednom Bakrar i jednom Soldo za važna tri boda u hladnom Varaždinu. Utakmicu je počeo Gabriel Vidović koji je kod gola za 1-0 pucao, ali se lopta od Zajca odbila u mrežu pa se Vidoviću piše asistencija. Čudesan potez Vidović je napravio u drugom dijelu.

Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U 74. minuti s loptom je došao skroz do kraja igrališta te je ispred sebe imao igrača Varaždina i činilo se kao da nema kamo. Onda je posegnuo u svoj čarobni šešir i izvukao senzaciju. Kao na malom nogometu podigao je loptu i poslao ju oko braniča, a onda ga i zaobišao. Majstorski potez Dinamove desetke koja je odigrala jako dobru utakmicu.

Dinamo će sada u miru gledati derbi Hajduka i Rijeke. Ispran je gorak okus poraza od Genka i podigla se nada da momčad Marija Kovačevića u Belgiji može napraviti kaos i proći dalje u Europskoj ligi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy
IZVANSPORTSKA AVANTURA

FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Tko je za boks? Ovako izgleda Žanamari kad stavi rukavice
FOTO: "POVRATAK KORIJENIMA"

Tko je za boks? Ovako izgleda Žanamari kad stavi rukavice

Žanamari Perčić nerijetko na društvenim mrežama objavljuje sadržaj o sportskom načinu života kojeg vodi. Priznala je da si jednom tjedno dopusti "cheat day" i oduševila je fotografijama s borilačke priredbe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026