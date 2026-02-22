VIDEO Kakva čarolija Gabriela Vidovića! Pogledajte dribling

Dinamo je uvjerljivo pobijedio Varaždin 4-0 u 23. kolu i pobjegao Hajduku na osam bodova prednosti. Dva puta je zabio Miha Zajc, jednom Bakrar i jednom Soldo za važna tri boda u hladnom Varaždinu. Utakmicu je počeo Gabriel Vidović koji je kod gola za 1-0 pucao, ali se lopta od Zajca odbila u mrežu pa se Vidoviću piše asistencija. Čudesan potez Vidović je napravio u drugom dijelu.

Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U 74. minuti s loptom je došao skroz do kraja igrališta te je ispred sebe imao igrača Varaždina i činilo se kao da nema kamo. Onda je posegnuo u svoj čarobni šešir i izvukao senzaciju. Kao na malom nogometu podigao je loptu i poslao ju oko braniča, a onda ga i zaobišao. Majstorski potez Dinamove desetke koja je odigrala jako dobru utakmicu.

Dinamo će sada u miru gledati derbi Hajduka i Rijeke. Ispran je gorak okus poraza od Genka i podigla se nada da momčad Marija Kovačevića u Belgiji može napraviti kaos i proći dalje u Europskoj ligi.