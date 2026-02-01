Tin Lučin je u prvom dijelu zabio šest golova i najbolji je igrač Hrvatske za sada. Islanđani ga ne mogu zaustaviti te zabija i asistira na sve moguće načine. Vuče Hrvatsku prema bronci
VIDEO Kakva 'bomba' Lučina protiv Islanda! Nezaustavljiv je u napadu, pogledajte golove!
Hrvatska igra za brončanu medalju na Europskom prvenstvu protiv Islanda. Odlično prvo poluvrijeme odigrali su naši rukometaši, a ulogu vođe preuzeo je nevjerojatni Tin Lučin. Apsolutna kanonada Lučina koji je enigma za obranu Islanda. Zabio je šest golova u 25 minuta igre te nosi Hrvatsku prema medalji.
Od početka utakmice Hrvatska je uzela kontrolu i vrlo rano se odvojila na tri gola prednosti. Na 6-3 za Hrvatsku, upalila se mašina zvala Tin Lučin. Zabio je četiri gola u nizu i sam održavao prednost Hrvatske. U 18. minuti Hrvatska je otišla na 12-6 i činilo se kako će naši rukometaši lagano završiti poluvrijeme. Tada je Island krenuo zabijati i stigao je na 14-12, a onda je Lučin pogodio pravu bombetinu iz vana.
Lučinovu simultanku u prvom dijelu pogledajte OVDJE.
Poluvrijeme je završilo 17-14 za Hrvatsku, a ovakvog Lučina trebamo i u nastavku susreta. Zabija važne golove, pronalazi Načinovića na pivotu te je ujedno i najbolji strijelac i najbolji asistent Hrvatske u prvom dijelu. Borba za broncu se nastavlja. Sretno, Hrvatska!
