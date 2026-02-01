Obavijesti

Sport

Komentari 0
BRAVO, MAJSTORE

VIDEO Kakva 'bomba' Lučina protiv Islanda! Nezaustavljiv je u napadu, pogledajte golove!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kakva 'bomba' Lučina protiv Islanda! Nezaustavljiv je u napadu, pogledajte golove!
Foto: Screenshot/RTL

Tin Lučin je u prvom dijelu zabio šest golova i najbolji je igrač Hrvatske za sada. Islanđani ga ne mogu zaustaviti te zabija i asistira na sve moguće načine. Vuče Hrvatsku prema bronci

Admiral

Hrvatska igra za brončanu medalju na Europskom prvenstvu protiv Islanda. Odlično prvo poluvrijeme odigrali su naši rukometaši, a ulogu vođe preuzeo je nevjerojatni Tin Lučin. Apsolutna kanonada Lučina koji je enigma za obranu Islanda. Zabio je šest golova u 25 minuta igre te nosi Hrvatsku prema medalji.

Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva
Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Od početka utakmice Hrvatska je uzela kontrolu i vrlo rano se odvojila na tri gola prednosti. Na 6-3 za Hrvatsku, upalila se mašina zvala Tin Lučin. Zabio je četiri gola u nizu i sam održavao prednost Hrvatske. U 18. minuti Hrvatska je otišla na 12-6 i činilo se kako će naši rukometaši lagano završiti poluvrijeme. Tada je Island krenuo zabijati i stigao je na 14-12, a onda je Lučin pogodio pravu bombetinu iz vana.

Lučinovu simultanku u prvom dijelu pogledajte OVDJE.

Poluvrijeme je završilo 17-14 za Hrvatsku, a ovakvog Lučina trebamo i u nastavku susreta. Zabija važne golove, pronalazi Načinovića na pivotu te je ujedno i najbolji strijelac i najbolji asistent Hrvatske u prvom dijelu. Borba za broncu se nastavlja. Sretno, Hrvatska!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
UŽIVO Hrvatska - Island: Sretno, dečki! Počela je druga dionica
PRATITE PRIJENOS

UŽIVO Hrvatska - Island: Sretno, dečki! Počela je druga dionica

Island je odličan protivnik, u to smo se uvjerili. I oni su razočarani porazom u polufinalu i to su jako teške utakmice, rekao je Dagur Sigurdsson u najavi utakmice. Prijenos je na RTL-u

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026